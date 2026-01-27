Un truco casero y económico para eliminar el mal olor del calzado

El mal olor en el calzado es una molestia habitual que afecta a millones de personas. La transpiración, la humedad acumulada y la falta de ventilación crean el ambiente ideal para la proliferación de bacterias y hongos, responsables de los olores desagradables, una situación común en provincias como Catamarca, donde las altas temperaturas intensifican este problema.

Cómo eliminar el mal olor del calzado

La solución puede encontrarse en la cocina. Las bolsitas de té que suelen desecharse luego de preparar una infusión pueden reutilizarse como desodorantes naturales para el calzado. El método aprovecha las propiedades antibacterianas y absorbentes de los taninos y polifenoles presentes en el té.

El procedimiento es simple: una vez utilizada la bolsita de té, debe dejarse secar completamente para evitar agregar humedad al interior del zapato. Cuando esté seca, se coloca una bolsita en cada calzado, ubicándola en las zonas donde se concentra mayor transpiración, como la planta del pie, la punta y el talón.

Para mejores resultados, se recomienda dejar actuar las bolsitas durante toda la noche. Este tiempo permite que los compuestos naturales del té absorban la humedad residual y neutralicen las bacterias causantes del mal olor. El truco resulta especialmente eficaz después de largas jornadas de uso o cuando el calzado permanece guardado en espacios cerrados y poco ventilados.

Qué tipos de té usar y cómo potenciar el efecto

No todas las variedades de té ofrecen los mismos resultados. El té negro y el té verde son los más recomendados por su alta concentración de polifenoles, con reconocidas propiedades antimicrobianas. La manzanilla, en cambio, es una alternativa válida para quienes buscan un aroma más suave.

En casos de olores persistentes, es posible utilizar más de una bolsita por zapato, distribuyéndolas en distintos puntos. Para evitar que se desplacen, se las puede fijar con un pequeño trozo de cinta adhesiva.

Una de las principales ventajas de este truco es que no daña la estructura ni la apariencia del calzado, a diferencia de algunos productos químicos. Además, no deja residuos y es apto para personas con piel sensible.