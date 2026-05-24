Un veterano vio en internet la carta que escribió en Malvinas y frenó la subasta

La historia de Héctor Daniel Ponce volvió a unir memoria, guerra y emoción más de cuatro décadas después del conflicto del Atlántico Sur. El veterano de Malvinas y exsoldado de la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina logró frenar la subasta de una carta que había escrito durante la guerra y que, según relató, le fue quitada mediante un engaño en 1984.

La pieza apareció publicada en eBay, un sitio internacional de subastas, y fue un amigo suyo, Jesús Lepes, quien detectó la publicación y le avisó a través de Facebook. La carta estaba fechada el 29 de abril de 1982, apenas dos días antes del inicio del ataque británico en las islas.

Para Ponce, el hallazgo significó mucho más que la recuperación de un documento personal. La carta representa un fragmento de su vida durante la guerra, escrita cuando tenía apenas 19 años y permanecía en las trincheras de Malvinas, cumpliendo tareas relacionadas con campos minados y traslados hacia Puerto Argentino.

Una carta escrita antes del inicio de los ataques

Ponce recordó que aquella carta tenía una escritura especialmente prolija porque había sido redactada antes del comienzo de los combates más intensos. "Por eso la carta tiene una letra prolija, además en el colegio tenía diez en caligrafía", explicó en diálogo con Cadena 3. Luego agregó una frase que sintetiza el impacto emocional de la guerra: "Cuando la guerra comenzó, la letra cambió".

Durante el conflicto escribió un total de 17 cartas destinadas a su familia. Lo hacía en la soledad de la trinchera, después de las cinco de la tarde, cuando comenzaba a oscurecer sobre las islas.

Los datos que recordó el veterano permiten reconstruir parte de aquel contexto:

Fecha de la carta recuperada: 29 de abril de 1982.

29 de abril de 1982. Edad de Ponce durante la guerra: 19 años.

19 años. Unidad militar: Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina.

Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina. Tareas que realizaba: trabajos vinculados a campos minados y traslados hacia Puerto Argentino.

trabajos vinculados a campos minados y traslados hacia Puerto Argentino. Cantidad de cartas escritas durante la guerra: 17.

El engaño ocurrido en 1984

La historia de la desaparición de las cartas comenzó dos años después del conflicto. Según contó Ponce, en 1984 un hombre llegó hasta su casa en Villa Mercedes, San Luis. Se presentó como excombatiente, se movilizaba con muletas y afirmó que el escritor Ernesto Sábato estaba preparando un libro sobre Malvinas.

El supuesto emisario le pidió correspondencia original escrita por soldados durante la guerra. Ponce ofreció entregar fotocopias, pero el hombre insistió en que Sábato necesitaba los documentos originales.

Con la intención de que las experiencias de los combatientes quedaran registradas en un libro, decidió entregar las cartas. Tiempo después supo que la misma maniobra también habría sido utilizada con Edgardo Guerrero, compañero suyo de compañía.

Años más tarde, durante un viaje a Buenos Aires, Ponce se acercó a la casa de Ernesto Sábato, ubicada en Santos Lugares. Allí, según relató, el escritor negó haber solicitado aquellas cartas. Desde ese momento creyó que toda la correspondencia había sido destruida y que nunca volvería a verla.

La aparición en internet y el reclamo para recuperarla

Décadas después, la inesperada aparición de una de esas cartas en una plataforma de subastas internacionales reabrió una historia que Ponce creía cerrada.

Tras recibir el aviso de Jesús Lepes, comenzó un proceso para impedir la venta del documento. El veterano fue asistido por el abogado Christian Burruchaga y su equipo, quienes impulsaron el reclamo para evitar que la carta fuera comercializada y lograr que regresara a manos de su propietario original.

La difusión pública del caso también generó una fuerte reacción de apoyo. Ponce contó que varias personas se comunicaron con él para ofrecer ayuda económica y colaborar en la compra de la carta, ante el temor de que el precio aumentara a medida que el caso se volviera conocido.

Finalmente, el jueves recibió la noticia que esperaba: desde la plataforma le informaron que la carta había sido retirada de la subasta, le pidieron disculpas y confirmaron que el documento sería devuelto.

"Despertando con una excelente noticia, no pensé que iba a llegar", expresó el veterano. También relató la incertidumbre que sintió cuando vio que la publicación había desaparecido de la plataforma. "La sacaron de la subasta y ahí empezó de vuelta otro trajín porque dije: '¿Qué pasó?'. Porque no entendía nada", explicó.

El acompañamiento y el regreso de la carta a Villa Mercedes

Ponce destacó especialmente el rol de Jesús Lepes, el amigo que detectó la publicación desde el primer momento y que luego lo fue guiando en cada paso dentro de la plataforma digital hasta confirmar que la carta sería enviada nuevamente a Villa Mercedes.

"Gracias por el acompañamiento, por estar y por difundir todo esto. Gracias a los medios es que llegamos a este resultado", sostuvo el excombatiente. Ahora espera reencontrarse con la carta junto a su madre, de 93 años, en una escena cargada de valor simbólico y emocional para toda su familia.

Malvinas, una marca permanente en su vida

Héctor Daniel Ponce aseguró que la guerra modificó definitivamente su vida. "En mi casa se respira Malvinas", afirmó. El veterano recordó además que regresó al continente el 19 de junio de 1982 a bordo del rompehielos Irízar, una fecha que permanece grabada en su memoria porque coincidió con el Día de la Bandera y también con el Día del Padre.

Durante dos décadas no pudo hablar públicamente sobre la guerra. Recién en 2014 regresó a las islas junto a un contingente de veteranos de San Luis. Definió esa experiencia como profundamente reparadora.

"Es muy sanador viajar a Malvinas", expresó. También aseguró que le resulta reconfortante recorrer los lugares donde combatió y observar que hoy allí reina la paz. "Volvería a Malvinas todos los meses", sostuvo.

El museo y la preservación de la memoria

En Villa Mercedes, Ponce impulsó además un museo dedicado a la guerra de Malvinas, ubicado sobre avenida Los Álamos 1851. En ese espacio conserva objetos aportados por veteranos y familiares, junto a distintos materiales vinculados al conflicto. Entre los elementos exhibidos se encuentran:

Uniformes de combatientes.

Restos de elementos utilizados durante la guerra.

Piezas relacionadas con el Crucero General Belgrano.

Materiales recuperados de la época del conflicto.

Mientras espera recuperar definitivamente la carta, Ponce también dejó abierta una reflexión sobre quien intentó subastarla. Dijo que, si alguna vez logra hablar con esa persona, le pedirá explicaciones por haber intentado lucrar con un documento personal ligado a Malvinas, una parte central de la historia argentina y de su propia vida.