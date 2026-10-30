Una empresa presentó una oferta para renovar la Línea 104 y mantener 54 trabajadores

En el marco del proceso de modernización y reordenamiento del transporte público, impulsado por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, este viernes 30 de octubre se llevó adelante la apertura de sobres de la convocatoria destinada a garantizar la cobertura integral de la Línea 104 y sus cuatro ramales.

El procedimiento, que estuvo a cargo de la Secretaría de Transporte y fue dirigido a las empresas prestadoras habilitadas de la provincia, registró la presentación de una única oferta, correspondiente a una empresa local. La propuesta ingresada constituye el punto de partida de una instancia administrativa que ahora deberá avanzar con las evaluaciones correspondientes antes de determinar una eventual adjudicación.

La convocatoria se inscribe en una política orientada a reorganizar las condiciones de prestación del transporte público, con especial atención a la renovación de las unidades, la calidad del servicio y la continuidad de la actividad laboral vinculada a su funcionamiento.

Veinte unidades Mercedes-Benz y una apuesta por la accesibilidad

Uno de los aspectos centrales de la propuesta presentada está relacionado con la incorporación de 20 colectivos Mercedes-Benz, cuya composición contempla unidades usadas de reciente modelo y vehículos cero kilómetro.

De acuerdo con la documentación presentada, el esquema de renovación incluye:

15 colectivos modelo 2024 , con piso bajo, aire acondicionado, caja automática y rampa de acceso para personas con discapacidad.

, con piso bajo, aire acondicionado, caja automática y rampa de acceso para personas con discapacidad. 5 colectivos cero kilómetro, equipados con aire acondicionado y caja automática.

Las características previstas apuntan a incorporar vehículos con mejores condiciones de confort y accesibilidad para los usuarios. En particular, la presencia de unidades de piso bajo y rampas de acceso representa un componente específico de la propuesta destinado a facilitar el traslado de personas con discapacidad.

La incorporación de aire acondicionado y cajas automáticas también forma parte del equipamiento comprometido para las unidades, tanto en los colectivos modelo 2024 como en los cero kilómetro.

Continuidad laboral: el compromiso de incorporar a los 54 trabajadores

Otro de los puntos relevantes de la oferta está vinculado con la preservación de las fuentes de trabajo. La empresa oferente asumió el compromiso de incorporar a la totalidad de los 54 trabajadores que actualmente están afectados a la prestación de la Línea 104.

El compromiso comprende a los choferes y al personal administrativo y técnico, contemplando así a los distintos sectores que participan del funcionamiento cotidiano del servicio.

De concretarse la adjudicación, esta condición permitiría garantizar la continuidad de las fuentes laborales existentes, integrando la dimensión laboral al proceso de reorganización del transporte público.

Evaluación técnica y legal: cuáles son los próximos pasos

Tras la apertura de sobres, la documentación presentada será remitida a las áreas correspondientes para avanzar con su evaluación legal y técnica. Durante esta instancia se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y de los criterios objetivos de selección previstos.

Se trata de una etapa necesaria para determinar si la propuesta reúne las condiciones exigidas para avanzar hacia una eventual adjudicación. Por el momento, la presentación de la oferta no implica que el proceso haya concluido ni que la empresa haya sido formalmente adjudicada.