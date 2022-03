UTA amenaza con un paro de transporte por tiempo indeterminado desde este viernes

A pesar de las promesas oficiales y de contarse ahora con un Ministerio de Transporte, la realidad de los trabajadores, usuarios y las empresas transportistas se mantienen en las mismas circunstancias y, como todos los meses, otra vez se anuncia una medida de fuerza por falta de pago.

El gremio que nuclea a los colectiveros comunicó que ha convocado a sus afiliados a una medida de fuerza para este próximo viernes, en razón que aún no se han cancelado los haberes de Febrero. Según adelantó Juan Vergara, secretario general de UTA, seccional Catamarca-La Rioja- solo una empresa pago lo adeudado y sobre las demás acotó: “Estamos esperando novedades de las otras patronales. Obviamente a medida que las empresas vayan cumpliendo, de aquí al viernes, se puede levantar la medida y se trabajará normalmente”, dijo el gremialista en diálogo con Radio Valle Viejo.

Por lo tanto y de no mediar una solución entre el Gobierno y las empresas en los próximos días, los usuarios deberán tener presente que este viernes desde la medianoche se iniciará un paro en el transporte público de la provincia. “La medida sería por tiempo indeterminado”, agregó.

Se recuerda que el mes pasado, como en anteriores, se anunció una medida similar y la excusa desde el Ejecutivo por la demora en las transferencias de fondos fue que la mecánica administrativa estaba demorada por los cambios que implicaba la creación de la nueva cartera del Transporte.

Nuevo sistema

Consultado nuevamente por el proyecto de Raúl Chico sobre un nuevo sistema de recorrido y frecuencias de los colectivos, Vergara insistió con su preocupación por lo que podría ser la reducción de personal. Tal como lo adelantó a Diario La Unión la semana pasada, el gremialista se mostró contrario a la reducción de unidades que plantea el proyecto. “Me preocupa bastante que se diga que se van a necesitar menos unidades para brindar un mejor servicio. Si ahora con lo que tenemos no cumplimos con las necesidades de los usuarios, no me imagino si es que sacamos coches. Para mí no va a ser lo mejor. Por eso, me gustaría sentarme con el ministro Chico y ver en qué se basa él para decir que con esto, el servicio se va a mejorar”, ´puntualizó Vergara.

Según el gremialista, es por lógica que si se dejan unidades fuera del servicio, hay trabajadores que van a quedar fuera del mercado laboral. “Si se dice que con 160 unidades en el sistema, hay 60 que sobran y que con 100 sí se puede, entonces quedan fuera 60 coches y eso significa 120 trabajadores implicados. Nosotros ya hablamos con los delegados y ellos con los trabajadores para adelantarles esta situación. Nosotros no vamos a permitir que ningún trabajador quede en la calle”, sentenció el secretario general de UTA.