UTA reclama el pago y la firma de un acta compromiso

Como informó diario La Unión ayer, el paro de transporte público sigue y no hay a la fecha definición sobre esta medida. Se aguarda que las empresas cancelen el pago de Junio, lo que había quedado en suspenso por el feriado bancario del fin de semana largo.

Ante esto el gremio de UTA reclama por lo menos un acta firmada por parte de las patronales que asegure el pago del haber pendiente. El gremio que nuclea a los choferes de colectivos aseguró que no “tiene problema que se salga a trabajar”. Así lo aseguró Juan Vergara a Radio Valle Viejo pero indicó que esto no se estaría dando. “No nos dan fecha de cobro de lo que está vencido y por esa razón seguimos esperando lo que ellos digan. Si está el compromiso, no va a haber ningún problema”.