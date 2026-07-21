Vacunación 2025: la cobertura alcanzó los porcentajes más altos de los últimos años

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer las coberturas de vacunación correspondientes a 2025 y, de acuerdo con los datos consolidados en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), durante el último año el país logró mejoras en las principales vacunas destinadas a la infancia, la adolescencia y el embarazo.

El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, muestra una recuperación en las coberturas de vacunación y destaca especialmente el comportamiento de las cinco vacunas trazadoras del primer año de vida: BCG, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV y Neumococo.

Las cinco superaron el 90% de la población objetivo y, además, registraron mejores resultados que en 2024. En algunos casos, también lograron superar los niveles alcanzados en 2022, antes del proceso de sinceramiento de los datos producido por la implementación del registro nominal.

Las coberturas nacionales de las primeras dosis alcanzaron:

BCG: 93,5%.

93,5%. Hepatitis B neonatal: 92%.

92%. Quíntuple: 91,6%.

91,6%. IPV: 91,3%.

91,3%. Neumococo: 90,1%.

El incremento respecto de 2024 fue de 6,4 puntos porcentuales en BCG, 9 puntos en Hepatitis B neonatal, 6,9 puntos en la primera dosis de Quíntuple, 6 puntos en la primera dosis de IPV y 5,6 puntos en la primera dosis de Neumococo.

El crecimiento de las vacunas trazadoras

El comportamiento de las cinco vacunas trazadoras resulta especialmente relevante porque permite observar la evolución de la vacunación durante el primer año de vida. En 2024 y 2025, estas vacunas lograron recuperar y sostener una tendencia de crecimiento, superando incluso los valores registrados en 2022.

La evolución de algunas de las principales coberturas muestra el proceso de recuperación:

La Hepatitis B neonatal pasó del 79,17% en 2022 al 83% en 2024 y alcanzó el 92% en 2025.

pasó del 79,17% en 2022 al 83% en 2024 y alcanzó el 92% en 2025. La BCG pasó del 80,87% en 2022 al 87,1% en 2024 y llegó al 93,5% en 2025.

pasó del 80,87% en 2022 al 87,1% en 2024 y llegó al 93,5% en 2025. Las vacunas correspondientes a los 2 meses también registraron una evolución significativa. En 2022, la Quíntuple alcanzaba el 89,97%, la IPV el 90,37% y el Neumococo el 89,94%. En 2025, las tres superaron el 90%.

El resultado representa una recuperación respecto de años anteriores, aunque el informe también muestra que el comportamiento no fue uniforme en todas las edades y vacunas del calendario.

El avance de la vacuna contra el VSR

Durante 2025 también se registró una mejora en la cobertura de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que alcanzó el 74% en su segundo año consecutivo de implementación.

El porcentaje superó el 67,8% registrado en 2024, lo que significó un nuevo crecimiento en la aplicación de esta vacuna. La vacuna contra el VSR está indicada para embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de embarazo inclusive. El objetivo es fortalecer la protección de los recién nacidos frente a las formas graves de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias.

El aumento de la cobertura se incorporó así a la recuperación general observada en distintas vacunas del calendario nacional, aunque con características específicas vinculadas a la población objetivo y al tiempo de implementación de la estrategia.

El cambio en el esquema del VPH

Otro de los puntos destacados corresponde a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). En 2024 se modificó el esquema de vacunación, que pasó de una dosis a los 11 años más un refuerzo entre los 6 y 12 meses posteriores a una dosis única a la misma edad.

La implementación de la monodosis también estuvo acompañada por un cambio en el tipo de vacuna utilizada. Se pasó de una vacuna cuadrivalente, que protege contra cuatro genotipos del virus, a una nonavalente, que brinda protección contra nueve genotipos.

Si se toma en cuenta la cobertura oportuna, es decir, las dosis aplicadas durante el año calendario correspondiente, en 2025 se registró un aumento tanto en mujeres como en varones. En las mujeres, la cobertura pasó del 55,5% al 61,2%, con un incremento de 5,46 puntos porcentuales respecto de 2024. En los varones, pasó del 50,9% al 56,5%, con una mejora de 5,62 puntos porcentuales.

La recuperación todavía no alcanza el 90% en todas las edades

Aunque las cifras de las vacunas trazadoras del primer año de vida muestran una mejora significativa, las coberturas correspondientes a los 5 y 11 años también evidenciaron una tendencia de recuperación y crecimiento respecto del año anterior, aunque todavía no alcanzaron las metas de cobertura superiores al 90%.

Los refuerzos registraron aumentos interanuales en distintos componentes del calendario.

El refuerzo de la Triple Viral pasó del 46,7% en 2024 al 54,8% en 2025. La Triple Bacteriana Celular creció del 46,4% al 58,3%, mientras que el refuerzo de IPV/Salk subió del 47,6% al 57,2%.

Por su parte, el refuerzo de la varicela pasó del 45,8% al 56% durante el último año. También registraron aumentos la dTpa, Triple Bacteriana Acelular, que pasó del 54,1% al 58%, y la vacuna contra el meningococo, que subió del 51,9% al 57,1%.

El impacto del registro nominal en la medición

La evolución de las coberturas debe ser analizada en el marco de un cambio en la forma de registrar y medir la vacunación. En 2023 comenzó a implementarse un Registro Nominal de Vacunación Electrónico (NOMIVAC), con el objetivo de mejorar la calidad y la confiabilidad de los datos informados por las jurisdicciones y reducir los tiempos de notificación.

El sistema permitió asociar cada dosis notificada a una persona específica, dejando atrás la carga de las vacunas aplicadas únicamente a partir de números absolutos. Ese cambio produjo un sinceramiento en la cantidad de dosis notificadas, que posteriormente impactó en las coberturas de los años siguientes.

Por ese motivo, los resultados de 2025 se inscriben en un proceso de consolidación de datos reales y confiables. El registro permitió contar con una identificación nominal de las dosis aplicadas y avanzar hacia una medición más precisa de la situación de la vacunación.