Valentín Vargas vuelve al Escenario Mayor del Poncho

El viernes 24 de julio, Valentín Vargas regresará al Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho luego de una recordada presentación en la edición pasada, donde cumplió el sueño de cantar en el escenario más importante de su provincia y logró ganarse el cariño del público catamarqueño.

El catamarqueño atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Su crecimiento en plataformas digitales y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales consolidaron una proyección que no deja de expandirse dentro de la música popular argentina.

Con una propuesta que combina cumbia, sonidos urbanos y referencias ligadas a sus raíces catamarqueñas, el joven artista viene construyendo una identidad propia dentro de la escena musical actual, posicionándose como una de las voces emergentes con mayor proyección.

En las últimas semanas, Valentín Vargas recibió además una nominación a los Premios Gardel en la categoría "Mejor canción tropical/cumbia" por su versión de "Tu jardín con enanitos", reafirmando el gran presente que atraviesa su carrera.

Su regreso al Poncho promete un show renovado, con toda la energía y versatilidad que ya mostró en su última presentación, donde sorprendió con invitados, cambios de vestuario y una puesta que confirmó su crecimiento artístico sobre el escenario.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

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