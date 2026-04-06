Valle Chico: masiva participación vecinal para definir el Centro Comercial del barrio

El Ministerio de Vivienda y Urbanización dio a conocer los resultados de la consulta vecinal sobre el desarrollo del futuro Centro Comercial de Valle Chico, una iniciativa que permitió relevar con precisión las principales demandas de los habitantes del barrio en materia de comercios y servicios para la vida cotidiana.

La convocatoria registró 3.922 respuestas, un dato que refleja el alto nivel de participación e interés de vecinos y vecinas por involucrarse en una obra estratégica para el crecimiento urbano y social de la zona. El volumen de respuestas no solo aporta representatividad a los resultados, sino que además consolida la participación ciudadana como una herramienta concreta en la definición de políticas públicas vinculadas al territorio.

El supermercado, la prioridad indiscutida

Entre todas las opciones planteadas, la preferencia más contundente fue la de supermercado o minimarket, que concentró el 80,1% de las respuestas, ubicándose con amplia diferencia como la necesidad más importante para Valle Chico.

El dato expone una demanda central vinculada al abastecimiento cotidiano, una prestación considerada clave para la dinámica diaria del barrio y para evitar traslados hacia otros sectores de la ciudad en busca de productos básicos.

La magnitud del porcentaje convierte a este rubro en el principal eje de planificación para el futuro Centro Comercial, que buscará responder a necesidades concretas surgidas de la propia comunidad.

Bienestar, encuentro y vida social

Detrás de la opción comercial más votada aparecen dos espacios que también muestran una fuerte valoración por parte de los vecinos: el gimnasio, con el 34,8%, y la cafetería, con el 33,2%.

Ambas preferencias permiten leer una doble demanda. Por un lado, la necesidad de contar con espacios vinculados al bienestar físico y la actividad diaria; por otro, la importancia de generar lugares de encuentro social y convivencia, capaces de fortalecer la vida comunitaria dentro del barrio.

En este punto, el futuro Centro Comercial no solo se proyecta como un nodo de consumo, sino también como un espacio de integración y circulación cotidiana.

Servicios esenciales

Otro de los aspectos más destacados del relevamiento fue la fuerte demanda de servicios básicos y prestaciones esenciales. Entre ellos sobresale el pedido de un cajero automático, lo que sumó un 29,7% y una farmacia/perfumería, con el 26,6%.

Estos porcentajes evidencian la necesidad de que Valle Chico cuente con servicios de proximidad que permitan resolver gestiones y necesidades de salud sin salir del barrio.

La incorporación de estos rubros aparece alineada con una lógica de desarrollo urbano integral, donde la infraestructura comercial acompaña la consolidación habitacional.

La segunda línea de preferencias

En un segundo nivel de prioridades, la consulta también identificó otros rubros que forman parte de la vida cotidiana y que podrían complementar la oferta del futuro polo comercial.

Entre ellos se destacan:

Pago de servicios: 13,3%

Carnicería/pollería: 11,8%

Veterinaria/pet shop: 10,8%

Librería/fotocopias: 8,8%

Panadería: 8,7%

Rotisería/comida al paso: 7,3%

Aunque con porcentajes menores, estas opciones reflejan la búsqueda de un centro que combine abastecimiento, gestiones, alimentación y servicios especializados, ampliando la funcionalidad del espacio.

Planificación urbana

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanización remarcaron que los resultados obtenidos serán fundamentales para la planificación del Centro Comercial, en sintonía con una política pública que busca no limitarse al acceso a la vivienda, sino avanzar hacia la construcción de barrios con servicios, oportunidades y espacios que fortalezcan la vida comunitaria.

La definición oficial sintetiza ese enfoque: "Escuchar a los vecinos es clave para tomar decisiones que respondan a las necesidades reales del barrio. Valle Chico se construye entre todos".

La frase resume el espíritu de una iniciativa que ubica la participación ciudadana como eje central de la planificación urbana, permitiendo que el desarrollo del barrio se proyecte a partir de las prioridades expresadas por su propia comunidad.