Vecinos se quejan de las malas condiciones de la Avda ex Pista

Cansados y no habiendo obtenido respuesta a los reclamos previamente efectuados, vecinos reclamaron a La Unión por el estado de la Avda. ex Pista, indicando que la situación no es nueva y que lleva años.

Así lo indicó Rosalía Pineda quien marcó “estamos cansados” y apuntó a la comuna capitalina por la falta de obras en el sector de la ciudad. “Es siempre lo mismo y viene de hace años. El tema de los pozos y baches es un desastre”, sentenció la vecina.

Apuntó que esto genera inconvenientes en el tránsito, por el daño que provoca en los vehículos y en los vecinos, el impacto se da a la hora de las lluvias. Allí se genera una acumulación de agua que hace invisible los baches, indicando que “todo se inunda y estamos agotados de vivir de esta manera”.

El pedido de la comunidad vecinal es por un plan de bacheo y pavimentación que solucione de manera definitiva este inconveniente.