Vecinos de Rumi Punco cortan Ruta 38: reclaman por la falta de agua potable

Vecinos de Rumi Punco iniciaron este jueves una medida de protesta con un corte de la Ruta Nacional 38 para reclamar una solución urgente a los problemas que afectan el suministro de agua potable.

La manifestación se desarrolló sobre la calzada de esa importante vía de circulación, donde los residentes colocaron ramas, neumáticos y otros elementos para interrumpir el tránsito vehicular en el sector.

La medida de fuerza fue impulsada por habitantes de la localidad que vienen expresando su preocupación por las condiciones del agua que reciben en sus domicilios. Según denunciaron, el suministro presenta un estado inadecuado para el consumo, una situación que motivó los reiterados reclamos y que finalmente derivó en la decisión de trasladar la protesta a la ruta.

El corte se convirtió así en una expresión del malestar de la comunidad frente a una problemática que, de acuerdo con los manifestantes, continúa sin una respuesta satisfactoria.

La colocación de distintos elementos sobre la cinta asfáltica provocó la interrupción de la circulación vehicular y permitió visibilizar el reclamo de los residentes, quienes buscan que las autoridades atiendan la situación y adopten medidas para resolver las dificultades que atraviesan las familias.

Denuncian que el agua que llega a los domicilios no es apta

Uno de los principales motivos de la protesta está relacionado con la calidad del agua que reciben los vecinos en sus viviendas. Los residentes sostienen que el suministro presenta condiciones que no consideran adecuadas para el consumo y manifestaron su preocupación por la falta de soluciones ante los planteos realizados.

El malestar quedó reflejado en las declaraciones de uno de los habitantes de Rumi Punco, quien expresó: "Tenemos agua en mal estado y nadie nos da bola".

La frase sintetiza el reclamo de una comunidad que exige ser escuchada y obtener respuestas concretas frente a una situación que afecta un servicio esencial para la vida cotidiana. Los vecinos señalaron que los planteos por las condiciones del agua se realizaron en reiteradas oportunidades, pero, según manifestaron, no consiguieron hasta el momento una solución que permita garantizar un suministro en condiciones adecuadas.

La preocupación se concentra especialmente en el estado del recurso que llega a los hogares, ya que los residentes consideran que no reúne las condiciones necesarias para ser utilizado como agua potable.

Exigen respuestas concretas y una solución definitiva

El reclamo de los habitantes de Rumi Punco está dirigido a las autoridades, a quienes solicitan respuestas concretas frente a los inconvenientes registrados en el suministro.

Los manifestantes plantean la necesidad de encontrar una solución definitiva que garantice que todas las familias de la localidad puedan acceder a agua potable en condiciones adecuadas. La exigencia no se limita a una respuesta circunstancial frente a la protesta, sino que apunta a resolver el problema de fondo relacionado con la calidad del agua que reciben en sus domicilios.