Vecinos tomaron la capilla de Hualfín, en protesta a la usurpación

La comunidad de de Hualfín se encuentra en vilo por un conflicto que involucra a la histórica capilla del pueblo, considerada Monumento Histórico Nacional. De esta manera este es el segundo templo en la provincia sobre que el se pretende una propiedad de manera dudosa, siendo en este caso una conocida familia del lugar la que tomó posesión del edificio. Para sumar tensión, estos negaron el acceso a los pobladores y generando gran preocupación.

La Iglesia Histórica de Hualfín, declarada Monumento Nacional en 1967, ha sido durante décadas un símbolo cultural y religioso para la comunidad. Sin embargo, en los últimos días, luego que la familia Saravia tomara control del lugar, los vecinos se movilizaron para frenar esta maniobra. Tras realizar manifestaciones pacíficas frente a la iglesia y, hasta cortar la Ruta Nacional 40 para expresar su repudio a la toma, en la noche de este miércoles dieron un paso más, y procedieron a tomar la capilla en cuestión.

Vecinos, al fundamentar esta posición, indicaron a Radio Valle Viejo, que esto fue "porque no obtuvimos respuesta". Agrendo que “fiscalía penal se tenía que hacer cargo y no lo hizo. Hace dos semanas que venimos con esto y no hay avances”. En cuanto al plazo de la toma del histórico templo, se indicó que esto será hasta que las autoridades que intervienen definan una postura sobre esta polémica.

En cuanto a la municipalidad de Hualfín, que es técnicamente el organismo responsable del cuidado y preservación de la capilla desde hace más de 40 años, de momento salió a repudiar el accionar de la familia y solicitó el cese de la usurpación. A esto añadió una presentación judicial para recuperar la posesión del edificio, medida que hasta el momento no hay tenido una resolución.

La capilla más antigua de la Ruta 40

Esta Capilla es Monumento Histórico Nacional desde 1967. Una maravillosa joya arquitectónica de adobe y algarrobo en el centro de la ciudad. La Capilla puesta bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, se encuentra en la entrada del pueblo de Hualfín, frente a la plaza principal. Data de 1770 y es una de las más bellas iglesias coloniales catamarqueñas ubicada en el antiguo camino del Inca.

El templo y la Capellanía de Hualfín la mandó a construir una tucumana, María Medina de Montalvo, hija del capitán Claudio de Medina. La obra se comenzó a edificar luego de la autorización del Obispo de Tucumán. La misma tuvo el título de Vice Parroquia de Belén. Y es la segunda, en pie, más antigua de la provincia, la primera, de 1712, es la Capilla nuestra Señora del Rosario en Anillaco (Ruta del Adobe).

Al lado de esta se encuentra el Museo Arqueológico José Saravia, donde se puede apreciar significativo material cultural asociado al Pucará de Hualfín, sitio estratégico fortificado de altura, es el más alto del valle y reconocido por el descubrimiento de las Culturas Condorhuasi, Ciénaga, Aguada y el asentamiento de la Cultura Belén. Del otro lado está el antiguo cementerio.

El edificio es a dos aguas con techo de tejas cocidas. El pórtico es de cedro macizo. Al ingresar un retablo pintado multicolor resalta por, sobre todo. Hasta el púlpito también de cedro tallado pasa desapercibido ante tal muestra de arte. El retablo se fabricó con ladrillo cocido, presenta tres hornacinas con columnas a los lados. El frontispicio está hecho con molduras, revocado con cal y pintado.