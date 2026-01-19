Verano 2026: alta ocupación en destinos naturales, incluída Catamarca

El inicio de la temporada de verano 2026 muestra un escenario turístico dinámico, con elevados niveles de ocupación en destinos vinculados a la naturaleza y a calendarios de eventos, pero también con un cambio marcado en el comportamiento del consumidor. Así lo refleja un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuyos datos fueron difundidos por la Agencia Noticias Argentinas.

Según el informe, el turismo de esta temporada se caracteriza por decisiones de viaje tomadas a último momento, estadías más cortas y un gasto más racional, en un contexto donde los visitantes priorizan experiencias concretas por sobre consumos accesorios. Esta combinación redefine la dinámica del mercado turístico en gran parte del país.

Entre los destinos con mayor nivel de ocupación se destaca Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, que alcanzó el 95%, seguida por Villa Carlos Paz, con un 90%. En este último caso, el ingreso de turistas fue un 20% superior al registrado durante el mismo período del año anterior, lo que confirma la fuerte tracción de los destinos serranos en el comienzo del verano.

En la Patagonia, el desempeño también fue muy sólido. Las localidades de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes reportaron ocupación plena, mientras que Ushuaia alcanzó un 88% y Bariloche se ubicó en torno al 80%. Estos números consolidan a la región como uno de los principales polos turísticos del país, tanto por su oferta natural como por su posicionamiento internacional.

Otros puntos con alta demanda fueron Puerto Iguazú, con registros superiores al 82%, y varias ciudades de Entre Ríos, como Colón y Gualeguaychú, que superaron el 80% de ocupación. En contraste, los destinos de la provincia de Buenos Aires mostraron un desempeño dispar: Mar del Plata registró un 60% y Chascomús un 62%, reflejando una recuperación más moderada.

En el norte argentino, Tafí del Valle y la Quebrada de Humahuaca mantuvieron niveles de reserva por encima del 70%, mientras que Catamarca se posicionó entre los destinos que lograron sostener estadías promedio más prolongadas, con entre 4 y 4,4 días, un indicador que la ubica por encima de la media nacional.

Viajes cortos y consumo selectivo

De acuerdo con el relevamiento de CAME, la dinámica de esta temporada se apoya en decisiones de compra de último minuto y estadías más breves. El turista actual define su viaje con una antelación mínima, en muchos casos dentro de las 72 horas previas a la salida, motivado por eventos puntuales como festivales, competencias deportivas o ferias gastronómicas.

Esta tendencia, definida como "viaje por picos", reemplaza progresivamente a las reservas anticipadas y a las planificaciones de larga duración. En paralelo, el perfil del gasto se volvió más selectivo y racional, con una clara priorización de experiencias centrales del destino frente a consumos secundarios.

El gasto diario por persona presenta fuertes diferencias según la región. En Ushuaia promedia los $370.000, impulsado por actividades premium y cruceros. En Puerto Iguazú, en tanto, el gasto diario se ubica en $117.940. En la zona central, Santa Fe registró $219.000 diarios, mientras que en Entre Ríos y Chascomús los valores rondaron los $97.000.

En regiones con menor tracción internacional, los montos son inferiores: Formosa reportó un gasto diario promedio de $85.000 y Santiago del Estero de $70.000. En la provincia de Buenos Aires, los datos oficiales indican una caída del 21% en el gasto respecto de la primera quincena de 2025, con una baja del 40% en los consumos realizados mediante billeteras virtuales.

La permanencia promedio en los destinos se concentra mayoritariamente entre tres y cuatro noches. En ciudades de paso o destinos de escapadas regionales, como La Pampa, Formosa o La Rioja, la estadía se reduce a una o dos noches. En cambio, destinos consolidados como Ushuaia, Puerto Iguazú y Catamarca logran sostener estadías más extensas, en un mercado que se reorganiza bajo una lógica de optimización del presupuesto y respuestas rápidas a la combinación de buen clima y propuestas culturales claras.