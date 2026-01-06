Verano 2026 en Catamarca: agenda completa de la Casa de la Puna

La Casa de la Puna se posiciona una vez más como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la ciudad durante la temporada estival, con una amplia agenda de actividades que combina folklore, música en vivo, feria artesanal y gastronomía regional. La propuesta se desarrolla en el marco de la Agenda Verano 2026, impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de ofrecer alternativas recreativas y culturales tanto para residentes como para turistas.

Ubicada a pocos minutos del centro capitalino, el espacio abre sus puertas de lunes a domingos, en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20. Durante esas franjas, los visitantes pueden participar de visitas guiadas al taller de arte textil, un espacio que pone en valor el trabajo en telar de artesanas locales y la exposición de prendas tradicionales, reflejo de la identidad cultural catamarqueña.

Las visitas guiadas se realizan en distintos turnos a lo largo del día, específicamente a las 9, 10 y 11 por la mañana, y a las 17, 18 y 19 por la tarde. Allí, el público puede conocer de cerca las técnicas ancestrales de tejido, el proceso de elaboración artesanal y la importancia cultural de estas prácticas que se transmiten de generación en generación.

La programación especial continúa este viernes 9, cuando La Casa de la Puna será escenario de una nueva edición de la Feria de Artesanía y Diseño, que se desarrollará entre las 19 y las 23. El evento reunirá a numerosos emprendedores, artesanos y diseñadores catamarqueños, quienes exhibirán y comercializarán productos de elaboración local, fortaleciendo el circuito de la economía creativa y el consumo de producciones regionales.

En paralelo, quienes deseen participar de una experiencia distinta podrán sumarse a un taller abierto de danzas folklóricas y saberes tradicionales. Bajo el nombre "Santo remedio, todo se cura bailando", la actividad se llevará a cabo de 19 a 20.30 y estará a cargo de la profesora María de los Ángeles Rodríguez. La propuesta invita a aprender a bailar, disfrutar del movimiento y, al mismo tiempo, conocer aspectos de la fitoterapia local, vinculada al uso de plantas medicinales.

"Queremos sumar a la danza la investigación que vengo realizando hace un par de años con yuyeras y esta temática que nos atraviesa, para conocer y aplicar la herbolaria local. También analizaremos canciones del repertorio folklórico y haremos algo de ciencia perceptiva con yuyitos locales, para que la experiencia no quede solo en el cuerpo en movimiento, sino también en las sensaciones", explicó la docente y bailarina. El taller es gratuito y está destinado a todo público.

La propuesta cultural se completa con música en vivo. A partir de las 21, el escenario recibirá al grupo folklórico La Tríada y a la Shirley's Band, una banda de rock melódico que interpreta covers de distintas épocas, canciones actuales y temas de autoría propia, ofreciendo un repertorio variado para todos los gustos.

Además, el espacio Achalay, encargado de la propuesta gastronómica del lugar, permitirá degustar empanadas tradicionales cocidas en horno de barro, junto a otras comidas típicas y una selección de vinos regionales. Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 383 435 0809.

Cabe destacar que la Agenda Verano 2026 "El verano va con vos", con horarios y detalles de todas las actividades organizadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, se encuentra disponible en la página web oficial sfvc.tur.ar, en las redes sociales SFVC Turismo, o a través de Catu, el informante virtual turístico de la ciudad.