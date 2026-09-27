"Vicegobernación Activa": la Plaza Los Ceibos se prepara para una tarde de música y cultura

La Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, invita a toda la comunidad a participar este domingo 27 de septiembre, desde las 17:00, del festival "Vicegobernación Activa" edición Primavera, una propuesta al aire libre que tendrá como escenario la Plaza Los Ceibos, ubicada en Av. Los Terebintos y Maipú Norte.

El encuentro tendrá entrada libre y gratuita y fue pensado como un espacio comunitario para celebrar la llegada de la primavera y el mes de las juventudes, combinando música, cultura y entretenimiento en una jornada destinada a las familias y a los jóvenes de la Capital.

La propuesta busca reunir en un mismo lugar distintas expresiones de la escena artística local, con una programación que recorrerá géneros musicales diversos y que estará acompañada por actividades recreativas.

Una cartelera con diferentes géneros musicales

Impulsado a través del programa "Cultura Activa", el festival contará con una amplia cartelera artística que reunirá a representantes de distintos géneros de la escena musical catamarqueña.

La programación contempla propuestas folklóricas, tropicales, de rock, música urbana y freestyle, además de sets de DJ en vivo. La grilla artística incluye:

Folklore: Cololo Macedo, Dalma Robles, Fede Pacheco y Nacho Andrada.

Cololo Macedo, Dalma Robles, Fede Pacheco y Nacho Andrada. Música tropical: Laura Coronel.

Laura Coronel. Rock: banda Borderline.

banda Borderline. Música urbana: Mac.

Mac. Freestyle: Fantom, Jona Vega y Scottie P.

Fantom, Jona Vega y Scottie P. DJ: sets en vivo durante la jornada.

La diversidad de estilos será uno de los ejes de la propuesta, con una programación que permitirá que distintos artistas y expresiones de la música local tengan su espacio durante el festival. A esta agenda musical se sumarán sorteos destinados a las familias y jóvenes asistentes, como parte de una jornada pensada para compartir al aire libre y acompañar la celebración de la primavera.

El Estudio de Grabación

Uno de los momentos centrales de la jornada será la entrega oficial de material discográfico a músicas y músicos de la provincia.

La iniciativa forma parte de las acciones institucionales orientadas a respaldar a las y los creadores locales mediante el Estudio de Grabación público y gratuito de la Vicegobernación.

El espacio constituye una herramienta de desarrollo artístico para músicos y agrupaciones de Catamarca. Según la información proporcionada, por el estudio ya pasaron más de 250 músicos y agrupaciones de la provincia para registrar sus obras. La entrega de las producciones discográficas durante el festival se presenta así como uno de los hitos del encuentro, vinculando la actividad cultural abierta a la comunidad con una acción concreta de acompañamiento a los artistas locales.

El objetivo es poner en valor el trabajo de quienes desarrollan sus propuestas musicales en la provincia y brindar respaldo institucional a sus procesos de creación y producción.

Sumando actividades culturales

La realización del festival se inscribe además en una agenda de actividades que se viene desarrollando durante las últimas semanas.

El subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo, una de las autoridades a cargo del evento junto al coordinador de Cultura de la Vicegobernación, Agustín Isasmendi, destacó la variedad de la propuesta y el trabajo que se viene realizando desde hace un mes.

"Será un festival muy variado para que la gente, la familia pueda disfrutarlo. Agradecemos al vicegobernador Rubén Dusso, que nos permite generar este tipo de espacios", expresó Macedo. El funcionario también señaló que las actividades comenzaron a desarrollarse durante los fines de semana anteriores, con propuestas destinadas a diferentes públicos.

"Ya venimos desde hace un mes, todos los fines de semana, con actividades, como el comic y manga, después tuvimos nuestra liga de freestyle", explicó. En ese sentido, Macedo remarcó el significado de sostener este tipo de iniciativas y el aporte que representan para el movimiento cultural provincial.

"Estamos felices de poder ser un granito y hacer un aporte para la cultura y para tanto talento que hay en la provincia", manifestó.