VIDEO: intentaron robar cables y provocaron un apagón en Fray Mamerto Esquiú

La empresa EC SAPEM informó durante la noche de este sábado que la Estación Transformadora La Carrera, ubicada en Fray Mamerto Esquiú, quedó fuera de servicio luego de registrarse un principio de incendio en sus instalaciones internas. El hecho provocó la interrupción del suministro eléctrico en la zona y obligó a desplegar tareas de emergencia para intentar normalizar el sistema.

De acuerdo con la información oficial difundida por la empresa energética, el episodio se produjo en el marco de un robo de cables de puesta a tierra pertenecientes a los equipos de la estación transformadora. Según se indicó, personas desconocidas ingresaron al predio y, al sustraer esos elementos esenciales para el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones, terminaron generando un foco ígneo que afectó el interior del complejo eléctrico.

Un hecho que dejó fuera de servicio a la estación

La situación derivó en la salida inmediata de servicio activo de la estación transformadora. Como consecuencia directa, se produjo un apagón que afectó a distintos sectores de la zona de influencia de La Carrera, generando inconvenientes para usuarios residenciales y actividades cotidianas que dependen del suministro eléctrico.

Desde la empresa señalaron que el incendio tuvo origen en el contexto del robo de los cables de puesta a tierra, un componente fundamental dentro de la infraestructura eléctrica. Estos sistemas cumplen funciones críticas vinculadas a la protección de equipos e instalaciones, por lo que cualquier alteración puede generar fallas de magnitud y riesgos operativos importantes.

El episodio no solo afectó la operatividad de la estación, sino que además obligó a interrumpir el funcionamiento normal del servicio para evitar daños mayores y permitir el trabajo seguro del personal técnico.

El operativo técnico para recuperar el servicio

Tras conocerse el incidente, personal técnico y operarios de EC SAPEM se trasladaron al lugar para iniciar las tareas de reparación y evaluación de daños. La prioridad, según informó la empresa, es lograr la normalización del servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

Los trabajos se concentran en distintos frentes:

Revisión integral de los equipos afectados por el incendio.

de los equipos afectados por el incendio. Reparación de los daños internos ocasionados por el fuego.

ocasionados por el fuego. Reposición de cables y sistemas comprometidos por el robo.

comprometidos por el robo. Restablecimiento progresivo del servicio eléctrico en la zona.

Mientras continúan las tareas en el predio de la estación transformadora, el personal especializado trabaja para determinar el alcance total de las afectaciones producidas tanto por el incendio como por la sustracción de elementos esenciales de la instalación.