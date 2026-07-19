VIDEO. Soledad palpita su regreso al Poncho con un divertido ping pong sobre Catamarca

La expectativa por una de las jornadas centrales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comenzó a sentirse desde las redes sociales de Soledad Pastorutti, quien compartió un mensaje para anticipar su regreso al tradicional festival catamarqueño y expresar el vínculo que mantiene con la provincia.

Con una publicación dirigida a su público, la artista escribió: "¡Mañana nos encontramos en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho!", acompañando la cuenta regresiva para el espectáculo que ofrecerá este domingo 19 de julio en el Escenario Mayor.

En el mismo mensaje, la cantante dedicó palabras a Catamarca, destacando la relación construida a lo largo de los años con la provincia y con el público que acompaña cada una de sus presentaciones.

"Siempre guarda un paisaje, un sabor o una historia más por descubrir. Es una tierra que me regaló tantos encuentros, canciones y recuerdos... y que todavía sigue sorprendiéndome", expresó la artista en sus redes sociales.

Las palabras de la cantante marcaron el inicio de la previa de una presentación que forma parte de una de las jornadas principales del festival y que tendrá un significado especial dentro de su carrera artística.

Un ping pong para ponerle ritmo a la previa

Como parte de esa antesala, La Sole aceptó participar de un divertido ping pong dedicado a las costumbres y distintos datos sobre Catamarca. La propuesta buscó ponerle un tono distendido a la previa de su actuación, invitando también al público a responder las mismas preguntas y descubrir cuántas respuestas coincidían con las de la artista.

El desafío giró alrededor de distintos aspectos vinculados con la provincia y se convirtió en una forma diferente de comenzar a vivir la jornada que tendrá a Soledad Pastorutti nuevamente sobre el escenario mayor del Poncho.

Un regreso especial a Catamarca

La presentación de Soledad Pastorutti tendrá un significado adicional porque coincide con la celebración de sus 30 años de trayectoria musical.

La artista llegará nuevamente a Catamarca para reencontrarse con el público de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en un espectáculo que promete recorrer las canciones más representativas de una carrera que la convirtió en una de las máximas referentes de la música popular argentina.

Durante estas tres décadas de actividad artística, La Sole consolidó un recorrido que transformó para siempre la música folklórica argentina, construyendo un repertorio y una presencia escénica que la mantienen entre las principales figuras del género.

Su actuación en el Escenario Mayor se inscribe dentro de una de las noches más convocantes de la presente edición del festival.

Karina debutará en el Escenario Mayor del Poncho

La jornada también contará con la participación de Karina, una de las voces más reconocidas de la música tropical argentina.

La cantante construyó una carrera marcada por canciones que trascendieron generaciones y lograron convertirse en verdaderos clásicos populares, consolidando un amplio reconocimiento por parte del público. Entre los temas más representativos de su repertorio se encuentran:

"Corazón mentiroso".

"Con la misma moneda".

"Fuera".

Su presentación en Catamarca promete una noche de canciones coreadas y un clima festivo, al tiempo que marcará un momento especial en su carrera al representar su debut en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

¿Quiénes más actuan hoy?

La programación prevista para este domingo reunirá sobre el escenario una amplia variedad de propuestas artísticas que acompañarán las actuaciones centrales de la jornada.

La grilla estará integrada por:

Ballet Argentina.

Nena Herrera.

Yanel Pedraza y Miguel Quintero.

Néstor Pacheco.

Fernanda Cruz.

Cololo Macedo.

Soledad.

Caravana Catucha.

Nico Galleguillo.

Karina.

La combinación de artistas permitirá ofrecer un espectáculo con diferentes estilos musicales y expresiones escénicas, manteniendo la diversidad que caracteriza a la programación de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.