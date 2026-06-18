Grave acusación contra Mercado Pago por el prode del Mundial que usan 2,3 millones de personas

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) intimó formalmente a Mercado Pago por el funcionamiento de su prode digital vinculado al Mundial 2026. La entidad que agrupa a los organismos estatales encargados de la regulación del juego en distintas jurisdicciones del país acusó a la fintech de operar un sistema de captación de apuestas sin contar con la autorización legal correspondiente.

El cuestionamiento apunta específicamente al Fixture 2026, una herramienta lanzada por la billetera virtual de Marcos Galperin durante junio para que los usuarios puedan realizar pronósticos sobre los resultados de los partidos de la Copa del Mundo.

La dimensión alcanzada por la iniciativa explica parte de la preocupación manifestada por el sector regulador. Según datos difundidos por la propia empresa, más de 2,3 millones de usuarios ya participan de la propuesta y cargaron más de 60 millones de pronósticos dentro de la aplicación de Mercado Pago.

La intimación formal y el alcance de la denuncia

ALEA envió una nota formal a la compañía en la que expone sus cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema. En el documento, la entidad advierte que los llamados "torneos de amigos" presentan características que podrían encuadrarse dentro de lo previsto por el artículo 301 bis del Código Penal.

La observación adquiere especial relevancia porque dicha norma contempla como delito federal la captación de juegos de azar sin la correspondiente habilitación legal. La entidad sostuvo que determinadas características de la plataforma podrían ingresar dentro de los supuestos previstos por la legislación vigente, motivo por el cual decidió intimar a la empresa y requerir explicaciones sobre el funcionamiento de la herramienta.

Qué establece el artículo 301 bis

La acusación formulada por ALEA se apoya en una disposición penal específica que regula la explotación de juegos de azar. De acuerdo con lo señalado por la entidad, el artículo 301 bis establece sanciones para quienes exploten, administren, operen u organicen modalidades de juegos de azar sin autorización legal, tanto en espacios físicos como a través de plataformas virtuales.

Los aspectos destacados de la norma mencionada son los siguientes:

Considera delito la captación de juegos de azar sin habilitación legal.

Comprende tanto locales físicos como plataformas digitales.

Alcanza a quienes exploten, administren, operen u organicen estas actividades.

Prevé penas de prisión de 3 a 6 años.

La referencia a esta normativa elevó el nivel de la controversia y colocó a la herramienta desarrollada por Mercado Pago en el centro de un debate que trasciende lo tecnológico y se vincula directamente con el marco regulatorio del juego.

Un debate que coincide con una discusión legislativa

La intimación enviada por ALEA se produce en un contexto especialmente sensible para la industria. Según fuentes del sector, la cámara aguarda una respuesta formal por parte de Mercado Pago. El planteo llega además en un momento considerado clave debido a que el Congreso analiza distintos proyectos orientados a combatir las apuestas ilegales y a prevenir la ludopatía.

A su vez, el escenario regulatorio registró recientemente otro antecedente relevante. En marzo, la Justicia porteña dispuso el bloqueo de plataformas como Polymarket luego de denuncias impulsadas por Lotería de la Ciudad.

En este marco, el debate sobre los límites entre los concursos de pronósticos, las competencias digitales y los sistemas de apuestas vuelve a ocupar un lugar central dentro de la agenda pública.

Cómo funciona el Fixture 2026

El sistema cuestionado por ALEA recrea el tradicional prode que dejó de existir en 2018 con el cierre de Lotería Nacional. La mecánica es sencilla. Los usuarios ingresan a la aplicación, cargan sus predicciones sobre los resultados de los encuentros del Mundial y acumulan puntos en función de la precisión de sus pronósticos.

El crecimiento de la propuesta ha sido notable desde su lanzamiento, transformándose en una de las iniciativas más utilizadas por los seguidores de la Copa del Mundo.

Entre sus principales características se destacan:

Los participantes cargan pronósticos sobre los partidos del Mundial.

Los puntos se obtienen según los aciertos registrados.

Se organizan competencias entre usuarios.

Existen torneos de amigos dentro de la plataforma.

Premios millonarios y competencia diaria

Uno de los aspectos que más impulso otorgó al Fixture 2026 es su esquema de premios. La aplicación distribuye diariamente 2.000 órdenes de compra para ser utilizadas en Mercado Pago y Mercado Libre. Además, los usuarios con mejor desempeño participan cada día por 20 millones de pesos adicionales mediante la resolución de trivias.

La competencia también contempla premios finales en dólares para quienes lideren la clasificación general al finalizar el torneo. Los incentivos previstos son:

Primer puesto: u$s50.000 .

. Segundo puesto: u$s20.000 .

. Tercer puesto: u$s10.000.

Los pronósticos de los argentinos para la Selección

La masiva participación también permitió conocer algunas tendencias entre los usuarios respecto del desempeño esperado para la Selección argentina. Según los datos informados, el 90% de los participantes considera que Argentina ganará los tres encuentros correspondientes a la fase de grupos.

En cuanto a los marcadores elegidos, los pronósticos más repetidos fueron:

Frente a Argelia, el 40% anticipó una victoria por 2 a 0 .

anticipó una victoria por . Frente a Austria, el 30% también eligió un triunfo por 2 a 0 .

también eligió un triunfo por . Frente a Jordania, la mayoría pronosticó un 3 a 0 para Argentina.

Con más de 2,3 millones de usuarios activos y 60 millones de resultados cargados, el Fixture 2026 se consolidó como uno de los fenómenos digitales más importantes del Mundial. Sin embargo, la intimación impulsada por ALEA abrió un nuevo frente de discusión que ahora coloca a Mercado Pago bajo observación, mientras el sector espera una respuesta oficial de la compañía y continúa el debate sobre los límites legales de este tipo de iniciativas.