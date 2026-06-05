Viernes en Catamarca: ¿va a seguir lloviendo?

El primer viernes de junio se presentará con condiciones meteorológicas cambiantes, aunque sin fenómenos de gran intensidad, según el Servicio Meteorológico Nacional. La principal característica del inicio de la jornada será la posibilidad de precipitaciones durante la madrugada, período en el que la inestabilidad de presentó en lluvias aisladas.

Según el pronóstico, durante la madrugada, la temperatura alcanzó los 16 grados, mientras que los vientos fueron muy leves, provenientes del sector Sudoeste.

Mañana nublada y descenso de la temperatura

Con el avance de la jornada, las condiciones tenderán a estabilizarse. Durante la mañana, el cielo permanecerá nublado con chances de lloviznas por sectores. De esta manera, la inestabilidad prevista para la madrugada podría mantenerse.

En este tramo del día se registrará además el valor térmico más bajo de la jornada. La temperatura descenderá hasta los 15 grados, configurando un ambiente fresco durante las primeras horas de actividad.

Otro de los aspectos destacados será el cambio en la dirección e intensidad del viento. Durante la mañana, la circulación de aire provendrá del sector Norte y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, representando el período con mayor intensidad de viento prevista para el viernes.

Una tarde estable con la máxima del día

Durante la tarde continuarán las condiciones estables. El pronóstico indica un cielo mayormente nublado, manteniendo la presencia constante de nubosidad sobre gran parte de la provincia. A diferencia de la mañana, la temperatura experimentará un ascenso y alcanzará los 20 grados constituyéndose en la máxima prevista para la jornada. Este aumento térmico se dará en un contexto sin probabilidades de lluvias y con condiciones meteorológicas relativamente uniformes.

El viento cambiará nuevamente de dirección, esta vez desde el sector Sur, con velocidades comprendidas entre 7 y 12 kilómetros por hora. Aunque inferiores a las registradas durante la mañana, estas corrientes contribuirán a mantener una sensación térmica acorde con una jornada fresca de junio.

Noche con persistencia de la nubosidad

Hacia el cierre del día, el panorama meteorológico no mostrará cambios significativos. La nubosidad continuará siendo protagonista y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante la noche, aunque el SMN pronostica chances de nuevas lloxiznas.

La temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 15 grados mientras que el viento volverá a presentar características muy leves. En este período, las corrientes de aire retornarán al sector Sudoeste y se desplazarán con velocidades de apenas 2 kilómetros por hora, similares a las registradas durante las primeras horas del día.

Un viernes fresco y con abundante cobertura nubosa

El panorama general para Catamarca durante el viernes estará definido por una combinación de temperaturas moderadas, abundante nubosidad y una breve ventana de inestabilidad concentrada en la madrugada.

Los valores térmicos se moverán dentro de un rango relativamente acotado, con una mínima de 15 grados durante la mañana y una máxima de 20 rados por la tarde. La presencia de nubes será una constante a lo largo de toda la jornada, alternando entre condiciones nubladas y mayormente nubladas.

En síntesis, se espera un viernes fresco, predominantemente cubierto y sin eventos meteorológicos significativos, salvo la posibilidad de lluvias aisladas prevista para las primeras horas del día, cuando la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%.