Virus Sincicial Respiratorio: Salud presentó la evaluación preliminar de la vacuna

El Ministerio de Salud de la Nación presentó los resultados preliminares de la Evaluación Posterior a la Introducción (EPI) de la estrategia nacional para la prevención del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), considerado la principal causa de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños.

La evaluación permite analizar el desempeño de la estrategia en condiciones reales de implementación, observando aspectos programáticos, operativos y territoriales. El estudio tuvo como objetivo identificar fortalezas, barreras y oportunidades de mejora que contribuyan a optimizar el funcionamiento de la política sanitaria en todo el territorio nacional.

Los resultados obtenidos muestran que Argentina, primer país de América Latina en incorporar la vacuna contra el VSR al Calendario Nacional de Vacunación, lleva adelante una implementación que el informe califica como exitosa. El análisis destacó la capacidad de planificación y ejecución de la estrategia, así como el seguimiento permanente de los indicadores vinculados a la cobertura y distribución de las dosis.

Coberturas en crecimiento y seguimiento en tiempo real

Entre los datos relevados, el informe señala que durante 2024 las coberturas alcanzaron el 67,9 por ciento. A su vez, los datos preliminares correspondientes a 2025 muestran una cobertura del 74 por ciento. En cuanto a la campaña en curso, desde el 12 de enero, fecha de inicio de la estrategia de vacunación, hasta el 27 de mayo se registraron 118.842 dosis aplicadas en todo el país. Esta cifra representa una cobertura nacional del 45,5 por ciento.

El análisis también puso de relieve la rectoría ejercida por el Ministerio de Salud de la Nación en la planificación e implementación de la política pública. Entre los aspectos destacados figura la existencia de un registro nominalizado interoperable que permite monitorear en tiempo real las dosis aplicadas, facilitando el seguimiento de la estrategia y la toma de decisiones.

Distribución y logística de las vacunas

Uno de los puntos evaluados fue el funcionamiento de la cadena logística encargada de garantizar la llegada de las vacunas a cada jurisdicción. Según el informe, la distribución desde el depósito nacional hacia los almacenes provinciales se desarrolla de acuerdo con los lineamientos nacionales establecidos para la estrategia.

Entre los principales indicadores relevados se encuentran los siguientes:

• El 88 por ciento de los depósitos de vacunas y centros de vacunación jurisdiccionales cuentan con capacidad adecuada de cadena de frío.

• El 88 por ciento dispone de equipos totalmente funcionales para la conservación de las dosis.

• Los establecimientos llevan un registro diario de las temperaturas.

• No se registran interrupciones en la distribución de vacunas.

El informe también detalla que durante 2026 la cartera sanitaria nacional distribuirá 306.260 dosis en todo el territorio argentino. Hasta este lunes ya se habían entregado 219.190 dosis, cifra que representa el 71,6 por ciento de lo planificado para el año.

Recursos humanos y capacitación

La evaluación también examinó la capacidad operativa de los centros de vacunación y la preparación de los equipos responsables de aplicar la estrategia. El relevamiento detectó que todos los centros visitados ofrecen vacunación cinco o más días por semana, garantizando una amplia disponibilidad para la población destinataria.

En materia de recursos humanos, los resultados muestran que el 88 por ciento de los centros de vacunación contaba con personal suficiente para implementar la estrategia de inmunización.

Por otra parte, el 91 por ciento de los vacunadores entrevistados manifestó haber recibido capacitación específica sobre la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio. Estos indicadores se reflejan en las prácticas observadas durante las jornadas de vacunación. De acuerdo con el informe, el 97 por ciento de las actividades evaluadas evidenció buenas prácticas de seguridad, incluyendo la correcta preparación de las vacunas y una adecuada técnica de administración.

Un estudio realizado en distintas jurisdicciones

La investigación se desarrolló entre el 15 y el 26 de mayo con la colaboración de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el Grupo de Trabajo para la Salud Global (TFGH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El estudio utilizó un enfoque transversal que permitió analizar de manera integral la planificación, la logística y la aplicación de las herramientas sanitarias vigentes.

La evaluación se llevó adelante en las jurisdicciones de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, San Luis y Tucumán, permitiendo obtener una visión amplia sobre el funcionamiento de la estrategia en diferentes contextos territoriales.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio

El Virus Sincicial Respiratorio constituye la principal causa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas, entre ellas la bronquiolitis y la neumonía durante la infancia.

Su impacto resulta especialmente significativo en los lactantes menores de un año, población en la que representa una de las principales causas de enfermedad respiratoria. Además, provoca un aumento de las hospitalizaciones y un elevado nivel de consultas ambulatorias durante la temporada invernal.

Con el objetivo de fortalecer la prevención, a partir de marzo de 2024 el Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna contra el VSR al Calendario Nacional de Vacunación para embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación.

La medida busca proporcionar a los recién nacidos una mayor protección durante los primeros seis meses de vida, etapa considerada especialmente vulnerable frente a las infecciones respiratorias.