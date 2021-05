Volvió el dengue: se registró el primer caso en Recreo

El COE informó que la provincia registró el primer caso de Dengue del año en la localidad de Recreo. Se trata de una mujer que presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

El equipo de Salud trabajó inmediatamente en la sospecha y el diagnóstico, ya que esta persona había permanecido con gente que arribó de La Rioja unos 10 días previos a los síntomas.

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, indicó que “la mujer está internada, aislada, y se está trabajando en las acciones de bloqueo y búsqueda de febriles en toda la zona donde vive, en un rango de nueve manzanas, la manzana donde está el caso índice y las ocho que la rodean”.

“Son dos equipos, uno local y uno que viajó desde la Capital, conformado por la Dirección Provincial de Salud y Ambiente y la Dirección de Control Integral de Vectores, a los fines de dar respuesta inmediata en la búsqueda de febriles, conjuntamente con los agentes sanitarios y personal de Salud del Área, y con todas las tareas de bloqueo y fumigación, tanto intradomiciliaria como peridomiciliaria, de acuerdo al protocolo que ya existe para estos casos”, explicó Severini.

Además, remarcó que “estamos en lo que se llama los periodos interepidémicos, lo que no quiere decir que no aparezcan casos en forma aislada, por lo tanto debemos estar muy atentos para poder detectarlos y hacer los bloqueos necesarios. Se trabaja intensamente, aún en pandemia no hemos parado nunca con las tareas de identificación de viviendas con cacharros, elementos que juntan agua, y sobre todo en la identificación de presencia de larvas del mosquito Aedes Aegypti, para garantizar que no tengamos un nuevo brote”.

Desde el Ministerio de Salud se insta a la comunidad a continuar con los cuidados en sus viviendas, extremando las medidas necesarias para evitar la acumulación de agua y para evitar la picadura del mosquito.