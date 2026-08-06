Voraz incendio en la Ruta n° 4, camino a El Rodeo: evalúan el uso del helicóptero

Un importante incendio forestal se registra desde la madrugada de este jueves en la Ruta Provincial N° 4, camino a El Rodeo, donde brigadistas y distintos equipos de emergencia trabajan intensamente para intentar contener el avance de las llamas en una jornada marcada por el Alerta Amarilla por viento.

El foco ígneo se desarrolla en la zona de la Cuestecilla de Loro Huasi, donde las condiciones meteorológicas complican las tareas de combate debido a las fuertes ráfagas que afectan al sector. De acuerdo con la información difundida, el incendio habría comenzado luego de que el intenso viento derribara postes del tendido eléctrico, situación que habría provocado el inicio del fuego. Mientras continúan las tareas en el terreno, las autoridades siguen evaluando las causas del siniestro.

La magnitud del incendio y la intensidad con la que avanzan las llamas obligaron a desplegar un operativo de emergencia desde las primeras horas del día.

La alerta fue dada por quienes transitaban por la zona

Las primeras advertencias sobre el incendio fueron realizadas por personas que circulaban por la Ruta Provincial N° 4, quienes observaron el avance del fuego y dieron aviso a las autoridades. A partir de esa notificación comenzaron las tareas de respuesta por parte de la Brigada de Incendios Forestales, que movilizó recursos hacia el lugar para iniciar las labores de contención.

El director de la Brigada de Incendios Forestales, Lic. Damián López, confirmó que los equipos ya se encuentran trabajando en el sector y calificó el episodio como un incendio de "gravedad".

En declaraciones realizadas a Radio Valle Viejo, el funcionario explicó que el foco se ubica precisamente sobre la Ruta Provincial N° 4, a la altura de la Cuestecilla de Loro Huasi.

Brigadistas y personal local trabajan para contener el fuego

Según detalló López, en una primera etapa del operativo fue enviado un camión con una cuadrilla, mientras se aguardaba la llegada de información actualizada desde el lugar para determinar la evolución del incendio y definir nuevas acciones. El funcionario señaló que el operativo permanece en desarrollo y que las decisiones se adoptan en función de los reportes que llegan desde el frente del incendio.

Además de la Brigada de Incendios Forestales, en el sector también trabajan integrantes del Municipio de El Rodeo y vaqueanos, quienes colaboran en las tareas de combate y reconocimiento del terreno. La prioridad de los equipos desplegados es intentar contener el avance de las llamas durante las primeras horas del día, aprovechando las condiciones disponibles antes de que el viento pueda intensificarse.

López explicó que todo el operativo se desarrolla teniendo en cuenta el pronóstico previsto para la jornada. "Estamos a presto a las condiciones que se van a presentar el día de hoy, que hay Alerta Amarilla por viento y la idea es poder contenerlo en horas de la mañana", expresó el director de la Brigada.

Las condiciones meteorológicas complican el operativo

Uno de los principales factores que condiciona el combate del incendio es el fuerte viento previsto para este jueves. La presencia de un Alerta Amarilla obliga a los equipos a seguir de cerca la evolución del tiempo, ya que las ráfagas pueden favorecer la propagación del fuego y dificultar las tareas de control.

En ese contexto, las autoridades mantienen un monitoreo permanente tanto del comportamiento del incendio como de las condiciones meteorológicas, con el objetivo de adaptar el operativo según la evolución de ambos factores.

El funcionario remarcó además que el comportamiento del fuego es particularmente intenso. "Es un incendio de gran magnitud", afirmó López, quien agregó que "en estos momentos se está dando de manera brusca el incendio, pero bueno, necesitamos tener información del personal que se encuentra en el lugar para seguir teniendo otras medidas para operativos".

Sus declaraciones reflejan que la estrategia de combate dependerá de los informes que continúan llegando desde la zona afectada.

Evalúan utilizar un helicóptero

Frente a la magnitud del incendio, las autoridades también analizan la posibilidad de incorporar medios aéreos para reforzar el operativo. Según confirmó el director de la Brigada de Incendios Forestales, el helicóptero ya se encuentra preparado para intervenir. Sin embargo, su utilización dependerá de que las condiciones meteorológicas permitan realizar vuelos con seguridad.

López indicó que ya fueron identificados los sectores donde podrían efectuarse las cargas de agua en caso de concretarse el despliegue de la aeronave. "De hecho ya está presto el helicóptero y vamos a ver si las condiciones meteorológicas lo dan, tenemos marcados puntos de agua", señaló.

De esta manera, el recurso aéreo permanece disponible como parte del operativo, aunque su utilización quedará supeditada a la evolución del viento y de las condiciones climáticas.

Cortan preventivamente la Ruta n° 4

La Dirección Provincial de Vialidad informÓ que la Ruta Provincial N° 4 (camino a El Rodeo) permanece cortada al tránsito a la altura del kilómetro 28, aproximadamente, debido a un incendio que afecta ambos márgenes de la calzada. El organismo provincial ya confirmó también que bomberos y la Policía, se encuentran trabajando en el lugar para controlar la situación.

Como alternativa, se indica que se debe transitar por Ruta Provincial N° 16, que une El Rodeo con La Puerta. "Se solicita respetar las indicaciones del personal en el lugar", señalaron.