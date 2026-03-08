"Vuelta al Cole": el hospital de Villa Dolores realizará jornadas de controles de salud

El Hospital "Dr. Dermidio Herrera" de Villa Dolores llevará adelante jornadas especiales de controles de salud destinadas a niños y niñas en edad escolar, en el marco de la campaña denominada "Vuelta al Cole Saludable".

La iniciativa apunta a facilitar a las familias el acceso a evaluaciones médicas preventivas necesarias para el comienzo del ciclo lectivo, permitiendo que los estudiantes puedan iniciar las actividades escolares con controles sanitarios actualizados.

Las jornadas se realizarán los días martes 10 y jueves 12, en el horario de 7 a 11 horas, dentro de las instalaciones del hospital. Durante cada jornada se dispondrá de 30 turnos, lo que permitirá atender a un número limitado de pacientes por día con el objetivo de garantizar una atención organizada y completa.

Desde el equipo de salud explicaron que la propuesta forma parte de una estrategia destinada a acompañar a las familias en el cuidado integral de la salud infantil, especialmente en un momento del año en el que se intensifican las consultas médicas vinculadas al ingreso o regreso de los niños y niñas a las instituciones educativas.

Especialidades médicas disponibles durante las jornadas

Durante ambas jornadas se brindará atención en distintas áreas médicas y controles específicos, que forman parte de las evaluaciones habitualmente solicitadas para el ingreso escolar.

Los profesionales del hospital realizarán controles en las siguientes especialidades:

Cardiología

Pediatría

Fonoaudiología

Nutrición

Odontología

Control de agudeza visual

Vacunación

Este conjunto de evaluaciones permitirá abordar diferentes aspectos de la salud infantil, desde el estado general del organismo hasta condiciones vinculadas al desarrollo, la alimentación y la prevención de enfermedades.

La presencia de múltiples especialidades dentro de una misma jornada busca facilitar a las familias la realización de los controles en un solo lugar, evitando múltiples consultas en diferentes fechas o instituciones.

Importancia de los controles médicos en la edad escolar

Las jornadas de la campaña "Vuelta al Cole Saludable" se enfocan especialmente en promover controles preventivos que permitan detectar posibles problemas de salud en etapas tempranas.

Los controles en edad escolar cumplen un rol clave en el seguimiento del desarrollo de los niños y niñas, ya que permiten evaluar:

El estado general de salud

El crecimiento y desarrollo

La salud bucal

La agudeza visual

La audición y el lenguaje

Los hábitos nutricionales

Estas evaluaciones se vuelven especialmente relevantes al inicio del ciclo lectivo, cuando muchas instituciones educativas solicitan certificados médicos o revisiones sanitarias para garantizar que los estudiantes puedan participar en actividades escolares y deportivas.

Vacunación y actualización del calendario nacional

Uno de los ejes centrales de las jornadas será la vacunación, un componente fundamental dentro de las políticas de prevención en salud infantil.

Desde el hospital se informó que, durante las jornadas, se revisará la situación de cada niño o niña en relación con el Calendario Nacional de Vacunación, con el objetivo de completar las dosis que pudieran estar pendientes.

Por este motivo, el equipo de salud solicitó a las familias asistir con el carnet de vacunación, documento indispensable para verificar las vacunas aplicadas y detectar eventuales faltantes.

La actualización del calendario permitirá garantizar la protección frente a enfermedades prevenibles y mantener los esquemas de inmunización al día.