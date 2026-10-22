Vuelven las chances de lluvias y tormentas: así estará el clima en Catamarca

El pronóstico del tiempo anticipa condiciones variables, dado que el día comenzará con tormentas aisladas y así se mantendrá hasta el final de la jornada. En cuanto a la temperatura, tal como pasó este miércoles, tendrá un máximo de 30 grados, marcando la continuidad de la primaverita.

Así comienza el día

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mañana con cielo particialmente nublado, lo que permitirá tener sol desde temprano y esto va de la mano de una temperatura de 23 grados. La probabilidad de lluvias es nula para esta hora del día, mientras que el viento soplará del Noreste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La tarde con chaparrones

Para la tarde se prevén nuevos chaparrones, en un contexto de temperaturas más elevadas. De acuerdo con los datos del pronóstico, la máxima alcanzará los 30 grados, convirtiéndose en el registro más alto del día. Las chances de inestabilidad para este tramo del día se mantienen en un rango de hasta el 40%.

En cuanto al viento, predominará el sector Sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las ráfagas se mantendrán ausentes.

Por la noche casi sin lluvias

Hacia la noche, el panorama meteorológico presentará una mejora en cuanto a las condiciones de precipitación. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura estimada de 23 grados. La probabilidad de lluvias descenderá a casi cero, lo que marcará una reducción respecto de los períodos anteriores.

El viento rotará otra vez y soplará desde el Este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas previstas según el SMN. De esta manera, Catamarca transitará un jueves con inestabilidad durante gran parte del día, antes de un cierre con cielo mayormente nublado y casi sin viento, por segundo día consecutivo.