WhatsApp suma nombres de usuario: cómo reservar el tuyo y para qué sirven

WhatsApp comenzó a habilitar la reserva de nombres de usuario, una herramienta que representa uno de los cambios más importantes en la forma de establecer contacto dentro de la aplicación. La principal novedad es que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono, una medida orientada a fortalecer la privacidad de los usuarios.

La compañía informó que la implementación de esta característica será gradual a nivel mundial. Aunque desde este lunes ya es posible reservar un nombre de usuario, la posibilidad de utilizar ese identificador como método de contacto se habilitará de manera progresiva durante los próximos meses.

De esta manera, la aplicación inicia el despliegue de una función que modificará la forma en que los usuarios se identifican dentro de la plataforma, permitiendo que el nombre de usuario pase a convertirse en la referencia principal para comenzar una conversación, sin que sea necesario exponer el número telefónico.

Cómo reservar un nombre de usuario

El procedimiento para registrar un identificador es sencillo y se realiza desde la configuración de la aplicación. Los usuarios deben ingresar en:

Ajustes.

Cuenta.

Nombre de usuario.

Una vez dentro de esa sección, la aplicación mostrará las instrucciones necesarias para elegir un identificador y confirmar que se encuentra disponible. Cada cuenta podrá registrar un único nombre de usuario, que será exclusivo. Si la opción elegida ya pertenece a otro usuario, será necesario modificarla incorporando números u otros caracteres hasta encontrar una versión disponible.

WhatsApp informó además que los nombres de usuario podrán incluir distintos caracteres. Entre las opciones permitidas se encuentran:

Letras.

Números.

Puntos.

Guiones.

Todos los identificadores estarán precedidos por el símbolo @, lo que permitirá reconocerlos fácilmente dentro de la plataforma.

Para proteger la privacidad

Uno de los objetivos centrales de esta nueva función es ofrecer una mayor protección de los datos personales de quienes utilizan la aplicación. Con la incorporación de los nombres de usuario, las personas podrán compartir su identificador en lugar de su número telefónico. De esta forma, quienes deseen iniciar una conversación únicamente deberán conocer el nombre de usuario correcto, mientras que el número permanecerá oculto para quienes no formen parte de la agenda de contactos.

La medida también alcanza a otro escenario frecuente dentro de la aplicación: la participación en grupos con personas desconocidas.

En esos casos, los integrantes que no tengan agendado al usuario visualizarán el nombre de usuario en lugar del número de teléfono, reduciendo así la exposición de ese dato personal. Otro aspecto destacado es que el identificador permanecerá inalterable aunque el usuario cambie de número telefónico. Además, WhatsApp permitirá modificar el nombre de usuario en el futuro si la persona decide reemplazarlo por otro.

Estas características buscan brindar una mayor flexibilidad sin perder la identidad construida dentro de la plataforma.

Una función que también apunta al ámbito profesional y comercial

La incorporación de los nombres de usuario no solo está pensada para usuarios particulares. WhatsApp señaló que esta herramienta también facilitará el contacto entre empresas, profesionales y clientes.

En lugar de publicar un número telefónico como vía de comunicación, será posible promocionar directamente el nombre de usuario, simplificando la forma en que potenciales clientes inician una conversación. Además, la aplicación permitirá generar enlaces personalizados con el formato:

wa.me/nombredeusuario

Este sistema facilitará el acceso directo a un chat desde distintos espacios digitales y físicos. Entre los lugares donde podrán utilizarse estos enlaces se encuentran:

Páginas web.

Anuncios.

Carteles.

La compañía también informó que el nombre de usuario podrá vincularse con perfiles de otras plataformas pertenecientes a Meta, como Instagram y Facebook, ampliando las posibilidades de integración entre los distintos servicios.

Recomendaciones para evitar estafas y suplantaciones

Junto con la incorporación de esta nueva modalidad de identificación, WhatsApp también difundió una serie de advertencias vinculadas a la seguridad.

La empresa informó que reservó preventivamente algunos nombres de usuario correspondientes a figuras públicas y marcas reconocidas, con el propósito de reducir el riesgo de suplantaciones de identidad. No obstante, aclaró que los usuarios deberán prestar atención a identificadores similares que puedan ser utilizados por ciberdelincuentes para hacerse pasar por bancos, organismos oficiales o personas conocidas.

La recomendación apunta a verificar cuidadosamente el nombre de usuario antes de iniciar una conversación o compartir información, especialmente cuando se trate de cuentas que aparenten representar instituciones o entidades reconocidas.

El número seguirá siendo obligatorio para crear una cuenta

Aunque los nombres de usuario pasarán a convertirse en una nueva forma de establecer contacto dentro de la aplicación, WhatsApp confirmó que el número de teléfono continuará siendo obligatorio para crear una cuenta. El cambio radica en que, una vez que la función quede habilitada para todos los usuarios, ya no será necesario compartir ese número para iniciar una conversación con otra persona. Bastará con conocer el nombre de usuario correspondiente para comenzar un chat.

Con la habilitación gradual de esta herramienta, la plataforma introduce una nueva alternativa de identificación que busca combinar mayor privacidad, facilidad de contacto y nuevas opciones de comunicación tanto para usuarios particulares como para empresas y profesionales, manteniendo el número telefónico como requisito para el registro, pero reduciendo su exposición en las interacciones cotidianas.