Zijin Liex firmó un convenio de prácticas profesionales con la Facultad de Tecnología de la UNCA

La empresa minera ZIJIN-LIEX que lleva adelante la producción de litio del proyecto 3 Q en Fiambalá continúa fortaleciendo su compromiso con la educación, la formación profesional y el desarrollo de nuestra Catamarca.

En este marco, se concretó la firma del Convenio de Prácticas Profesionales con la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), un paso importante para fortalecer la articulación entre la formación académica y el mundo laboral.

La firma contó con la participación de la Sra. Decana, Mgter. Natalia Edith Fernández, y del Gerente de Recursos Humanos Sr. Zou Xiwang, quienes acompañaron esta iniciativa de vinculación institucional.

A través de este acuerdo, los estudiantes podrán complementar sus conocimientos teóricos con experiencias prácticas en un entorno real de trabajo, desarrollar competencias profesionales y acercarse a los desafíos de la actividad minera.

Desde la empresa minera agradecieron a las autoridades de la Facultad por la confianza y la voluntad de trabajar conjuntamente en favor de la educación, la innovación y la generación de nuevas oportunidades para los jóvenes catamarqueños.

"En ZIJIN-LIEX creemos que invertir en educación es apostar al futuro. Por eso, continuamos impulsando alianzas que conectan el conocimiento con la experiencia y contribuyen al crecimiento de nuestras comunidades" dijeron desde la compañía.