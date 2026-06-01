A días del debut mundialista, preocupa el estado físico de varios convocados de la Selección argentina

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección argentina se prepara para afrontar la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, a pocos días del comienzo de la competencia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución física de varios integrantes del plantel que arrastran distintas molestias y lesiones.

Según se dio a conocer, son siete los futbolistas convocados que actualmente no se encuentran al ciento por ciento desde el aspecto físico. A pesar de ello, todos forman parte de la lista oficial de 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

La situación genera atención especial considerando que restan apenas 11 días para el inicio del torneo y 16 para el estreno de la Selección argentina frente a Argelia, encuentro previsto para el martes 16 de junio.

Lionel Messi y la recuperación de una sobrecarga muscular

Entre los nombres que integran la lista de futbolistas afectados aparece el de Lionel Andrés Messi, máxima figura del seleccionado nacional y protagonista de su sexto Mundial. El capitán argentino llega a esta instancia luego de haber sufrido una sobrecarga en el isquiotibial durante su último compromiso con Inter Miami, partido en el que su equipo se impuso por 6 a 4 ante Philadelphia Union.

La molestia se produjo como consecuencia de la fatiga acumulada tras disputar un encuentro en un campo de juego considerado muy pesado. Debido a esa situación, Messi debió abandonar el terreno de juego antes del final del partido.

Los estudios realizados posteriormente descartaron una lesión de gravedad y permitieron iniciar un proceso de recuperación enfocado en tratamientos de rehabilitación. Como medida preventiva, el astro argentino no participará del próximo amistoso de la Selección frente a Honduras, programado para el sábado 6 de junio a las 21 horas. No obstante, las estimaciones indican que llegará en condiciones para disputar el debut mundialista ante Argelia.

Emiliano Martínez, el caso de mayor preocupación

Dentro del grupo de jugadores lesionados, el caso que presenta mayor atención es el del arquero Emiliano "Dibu" Martínez. El guardameta argentino, pieza fundamental del seleccionado desde su consolidación previa a la Copa América 2021, atraviesa una recuperación producto de una fractura muy pequeña en la mano derecha.

La lesión se produjo durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League, certamen que conquistó con el Aston Villa inglés. Actualmente, Martínez permanece en reposo y no se encuentra habilitado para atajar en los encuentros amistosos previos al Mundial.

Además del compromiso ante Honduras, Argentina tiene programado otro amistoso frente a Islandia el martes 9 de junio, con horario aún por confirmar.

Molina y Montiel, los laterales derechos afectados

La defensa también presenta dos casos que son seguidos con atención por el cuerpo técnico. Los futbolistas comprometidos son los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, habituales alternativas para ocupar esa posición dentro del esquema argentino.

Molina atraviesa la etapa final de recuperación de un desgarro y se encuentra muy cerca de recibir el alta médica. La situación de Montiel es diferente, ya que el defensor de River Plate continúa afectado por una lesión muscular y todavía permanece desgarrado.

Ante este panorama, la delegación argentina incorporó a dos futbolistas que podrían transformarse en alternativas en caso de ser necesario.

Los jugadores que acompañan al grupo son:

• Agustín Giay, actualmente en Palmeiras de Brasil.

• Nicolás Capaldo, exjugador de Boca Juniors.

Ambos podrían incorporarse formalmente al plantel si Montiel no logra completar su recuperación a tiempo.

Los mediocampistas que continúan en observación

En la mitad de la cancha también existen dos situaciones que son monitoreadas de cerca. Uno de los casos es el de Leandro Paredes, quien sufrió una contractura en el isquiotibial derecho en los momentos previos al encuentro que Boca disputó frente a Universidad Católica de Chile. Pese a esa molestia física, el mediocampista pudo disputar el partido sin mayores inconvenientes, aunque continúa dentro del grupo de futbolistas que requieren seguimiento médico.

El otro caso corresponde a Nicolás Paz, una de las jóvenes promesas del fútbol argentino que actualmente se desempeña en el Como de Italia.

El enganche sufrió un golpe que le provocaba dolor cada vez que apoyaba el pie, situación que lo mantuvo alejado de la competencia durante las últimas semanas.

Sin embargo, se informó que la dolencia no se agravó y que también podría estar disponible para el debut frente a Argelia.

Nicolás González evoluciona favorablemente

La nómina de futbolistas afectados se completa con Nicolás González, delantero que además puede desempeñarse a lo largo de toda la banda izquierda. El atacante se encuentra prácticamente recuperado de un desgarro y presenta una evolución favorable.

Incluso existe la posibilidad de que pueda sumar minutos en alguno de los compromisos amistosos previos al Mundial.

No obstante, Lionel Scaloni manifestó que intentará arriesgar la menor cantidad posible de jugadores durante estos encuentros de preparación, una decisión orientada a preservar el estado físico del plantel de cara al inicio de la competencia.

La cuenta regresiva hacia el debut

Mientras la Selección argentina ajusta los últimos detalles de su preparación, la evolución de los futbolistas lesionados se transformó en uno de los principales focos de atención.

Con Lionel Messi, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Paz y Nicolás González atravesando distintos procesos de recuperación, el cuerpo técnico sigue de cerca cada informe médico para llegar en las mejores condiciones posibles al debut ante Argelia.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, la expectativa se concentra no sólo en la puesta a punto futbolística del equipo campeón del mundo, sino también en la recuperación definitiva de jugadores considerados fundamentales para afrontar el desafío de defender la corona obtenida en Qatar 2022.