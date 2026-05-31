La Selección argentina ajusta detalles para el Mundial 2026: cuándo y dónde jugará los amistosos previos

La Selección argentina ya comenzó su preparación final para el Mundial 2026. El plantel dirigido por Lionel Scaloni se instaló en Kansas City, ciudad que será sede de su debut en la Copa del Mundo, y en los próximos días disputará dos amistosos internacionales antes del inicio de la competencia.

Mientras aguarda la llegada del resto de la delegación, el cuerpo técnico trabaja en la puesta a punto del equipo que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Los amistosos previos al Mundial

La Albiceleste afrontará dos compromisos preparatorios en territorio estadounidense.

El primero será el viernes 6 de junio frente a Honduras, desde las 21:00, en el estadio Kyle Field, ubicado en Texas.

Posteriormente, el seleccionado nacional se enfrentará a Islandia el lunes 9 de junio a las 22:00, en el Jordan-Hare Stadium, en el estado de Alabama.

Tras ese encuentro, Argentina tendrá una semana de preparación antes de su estreno en el certamen mundialista.

Un estadio histórico para enfrentar a Islandia

El duelo ante Islandia tendrá un condimento especial, ya que será el primer partido internacional de fútbol que se dispute en los 87 años de historia del Jordan-Hare Stadium.

Además, el encuentro servirá para reeditar un antecedente que permanece en la memoria de los hinchas argentinos: el empate 1-1 registrado en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, único enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados.

Honduras, un rival con antecedentes favorables

El amistoso frente a Honduras también presenta un historial favorable para el conjunto argentino.

La Selección ganó los tres enfrentamientos previos ante el equipo centroamericano, incluido el triunfo por 3-0 conseguido en 2022 durante la preparación para la Copa del Mundo de Qatar.

El camino de Argentina en el Mundial

Luego de los amistosos, el equipo de Scaloni centrará toda su atención en el Mundial 2026.

El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Posteriormente, la Selección enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Dallas y cerrará su participación en el Grupo J el sábado 27 ante Jordania, también en territorio texano.

Con la base del plantel campeón del mundo y nuevas incorporaciones que buscan consolidarse, Argentina inicia la cuenta regresiva para una nueva ilusión mundialista.