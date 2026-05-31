Dos figuras se quedan sin Mundial: Escocia y Canadá sufren bajas sensibles por lesión

La cuenta regresiva para el Mundial ya entró en su etapa final, pero no todas son buenas noticias para las selecciones participantes. En las últimas horas se confirmaron las lesiones de dos futbolistas que se perderán la máxima cita del fútbol internacional.

Se trata de Billy Gilmour, una de las piezas importantes de Escocia, y Marcelo Flores, joven promesa de Canadá. Ambos quedaron desafectados de sus respectivas convocatorias debido a problemas físicos que les impedirán llegar en condiciones al certamen que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

La baja de Gilmour fue confirmada por la Federación Escocesa luego del amistoso en el que su selección venció 4-1 a Curazao.

"Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla que sufrió Billy Gilmour en la victoria de hoy ante Curazao lo deja sin chances de participar en el Mundial. Estamos todos con Billy", expresó el combinado escocés a través de sus redes sociales.

El mediocampista de 24 años, actualmente jugador del Napoli de Italia, sintió una molestia en una de sus rodillas durante la primera etapa del encuentro. Aunque abandonó el campo por sus propios medios, los estudios médicos posteriores confirmaron una lesión de gravedad que lo marginará de la competencia.

Por su parte, Canadá también recibió un duro golpe con la lesión de Marcelo Flores. El futbolista de 22 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la final de la Concachampions, en la que Tigres cayó por penales frente a Toluca.

Flores, que eligió representar a Canadá pese a haber tenido la posibilidad de jugar para México, había sido convocado para disputar su primer Mundial con la selección norteamericana.

"Estamos devastados. Todos nuestros corazones están con él", manifestó el entrenador canadiense, Jesse Marsch, tras conocerse el diagnóstico.

El propio jugador expresó su tristeza a través de sus redes sociales. "Son tiempos difíciles", escribió, aunque también dejó un mensaje de esperanza de cara a su recuperación: "Volveré más fuerte".

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, ambas selecciones deberán reorganizar sus planes y buscar alternativas para suplir dos bajas que generan preocupación y resignación en sus respectivos planteles.