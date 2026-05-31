Jordania, rival de Argentina, cayó por goleada ante Suiza en un amistoso

A pocas semanas de su participación en el Mundial 2026, la selección de Jordania afrontó una prueba de alta exigencia frente a Suiza y el resultado dejó más interrogantes que certezas para el cuerpo técnico encabezado por Jamal Sellami.

El conjunto asiático fue derrotado por 4 a 1 en un encuentro amistoso disputado en St. Gallen, donde quedó en evidencia la diferencia entre ambos equipos y, especialmente, algunas debilidades defensivas que fueron determinantes en el desarrollo del partido.

La presentación formó parte de la preparación de Jordania para la máxima cita internacional y representó una oportunidad para medir fuerzas frente a un rival de jerarquía. Sin embargo, el resultado final mostró un escenario complejo para el seleccionado asiático, que integra el Grupo J del Mundial 2026 y que tendrá como último rival de la fase de grupos a la selección argentina.

Un primer tiempo ampliamente dominado por Suiza

Durante los primeros minutos, Jordania intentó sostener un planteo defensivo ordenado con el objetivo de contener los avances del equipo europeo. La estrategia se mantuvo en pie durante buena parte de la etapa inicial, aunque terminó desmoronándose tras la apertura del marcador.

El primer golpe llegó a los 27 minutos, cuando el delantero Breel Embolo convirtió desde el punto penal. La sanción fue determinada luego de una revisión mediante el sistema de asistencia arbitral por video, conocido como VAR.

El gol modificó el desarrollo del encuentro y permitió que Suiza asumiera un control todavía mayor del juego. Poco después apareció Dan Ndoye, quien amplió la diferencia y profundizó los problemas para el conjunto dirigido por Sellami.

Cuando parecía que el primer tiempo concluiría con un resultado de 2 a 0, una nueva intervención tecnológica terminó teniendo incidencia en el marcador. En el tiempo adicional de la etapa inicial, el árbitro sancionó otro penal tras revisar la jugada mediante el VAR.

La ejecución quedó en manos de Granit Xhaka, quien no desaprovechó la oportunidad y estableció el 3 a 0 antes del descanso, dejando a Jordania en una situación muy comprometida.

El arquero evitó una diferencia mayor

Más allá de la contundencia del marcador, uno de los aspectos destacados para Jordania fue la actuación de su arquero Yazeed Abu Laila. El guardameta se convirtió en el principal sostén del equipo durante varios pasajes del encuentro y evitó que la diferencia fuera todavía más amplia.

Según los datos del partido, Abu Laila realizó seis atajadas, intervenciones que permitieron contener varios ataques del conjunto suizo y sostener parcialmente al equipo en momentos de amplia superioridad del rival.

Su desempeño fue uno de los pocos aspectos positivos para un seleccionado que sufrió constantes dificultades para contener las llegadas ofensivas de Suiza.

Una reacción parcial en la segunda mitad

Luego de un primer tiempo claramente desfavorable, Jordania mostró una imagen diferente durante el complemento. Con varias modificaciones en la formación y una postura más adelantada dentro del campo de juego, el equipo asiático consiguió generar una respuesta que le permitió descontar en el marcador.

A los 52 minutos, Odeh Al-Fakhouri marcó el único gol jordano de la jornada y redujo la diferencia a dos tantos.

El descuento representó un impulso anímico para el conjunto asiático, que intentó asumir una actitud más ofensiva y buscar una recuperación que le permitiera volver a meterse en partido.

Sin embargo, pese a la mejoría observada en algunos tramos del segundo tiempo, Jordania nunca logró poner verdaderamente en aprietos a Suiza, que mantuvo el control del encuentro y administró la ventaja con relativa tranquilidad.

El cierre definitivo del partido

Cuando el reloj marcaba los 79 minutos, Suiza terminó de liquidar el encuentro. El encargado de sellar la goleada fue Christian Fassnacht, quien convirtió el cuarto gol para el seleccionado europeo y estableció el resultado definitivo de 4 a 1.

Ese tanto terminó de reflejar en el marcador la superioridad mostrada por Suiza durante gran parte del compromiso y dejó a Jordania con una derrota contundente en una instancia importante de su preparación mundialista.

El camino hacia el Grupo J

Con este amistoso ya disputado, Jordania afrontará una última prueba antes del inicio del Mundial 2026. El próximo 7 de junio se enfrentará a Colombia, encuentro que servirá como cierre de su etapa preparatoria antes del comienzo de la competencia oficial.

Posteriormente, iniciará su recorrido en el Grupo J con el siguiente calendario:

Debut frente a Austria el 17 de junio.

el 17 de junio. Segundo partido ante Argelia el 23 de junio.

el 23 de junio. Tercer encuentro frente a Argentina el 27 de junio.

Señales de alerta antes del desafío mundialista

La derrota sufrida en St. Gallen dejó varios aspectos para analizar dentro del cuerpo técnico jordano. Entre los principales puntos que surgieron del amistoso aparecen:

Las dificultades defensivas mostradas durante el primer tiempo.

La incidencia de dos penales sancionados tras revisiones del VAR.

La actuación destacada del arquero Yazeed Abu Laila.

La reacción parcial del equipo durante el complemento.

La falta de profundidad ofensiva para comprometer a Suiza.

La necesidad de ajustes antes del último amistoso frente a Colombia.

Con el Mundial cada vez más cerca, Jordania cerrará su preparación buscando corregir las falencias evidenciadas ante Suiza y llegar en mejores condiciones al Grupo J, donde tendrá como último compromiso de la fase inicial el esperado enfrentamiento frente a Argentina.