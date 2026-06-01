Messi ya está en Kansas y se sumó a la Selección argentina a días del Mundial 2026

La Selección argentina ya cuenta con su máxima figura de cara al Mundial 2026. Lionel Messi llegó a Kansas junto a Rodrigo De Paul y se incorporó a la delegación que conduce Lionel Scaloni, a poco más de dos semanas del debut ante Argelia.

La llegada del capitán generó una enorme expectativa entre los hinchas y el cuerpo técnico, que sigue de cerca su evolución física tras la sobrecarga muscular que sufrió en su último compromiso con el Inter Miami.

Según trascendió, Messi comenzará este lunes los trabajos junto al plantel, aunque lo hará de manera diferenciada mientras completa su recuperación. Su presencia en el amistoso frente a Honduras, programado para el próximo sábado en Texas, todavía no está confirmada.

Un récord histórico en el horizonte

La Copa del Mundo de 2026 podría convertirse en un torneo histórico para Messi. En caso de disputar el certamen, alcanzará su sexta participación mundialista, una marca inédita que también podrían igualar Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

Por ese motivo, el cuerpo técnico argentino prioriza que el capitán llegue en óptimas condiciones físicas para afrontar la competencia más importante del calendario internacional.

Comienzan los entrenamientos

Tras una jornada inicial dedicada a tareas regenerativas y trabajos de gimnasio, la Selección tendrá este lunes su primera práctica formal sobre el césped. El plantel realizará ejercicios con pelota y movimientos tácticos enfocados en los próximos compromisos amistosos.

La Albiceleste enfrentará a Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego se medirá con Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

El camino hacia el debut mundialista

Una vez finalizados los amistosos, Argentina dispondrá de una semana de preparación antes de su estreno en el Mundial. El debut será el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Scaloni enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará su participación en el Grupo J el 27 de junio ante Jordania.

Con Messi ya instalado en la concentración, la cuenta regresiva para la defensa del título mundial entró en su etapa decisiva.