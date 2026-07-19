A qué hora juegan Tapia y Coello la final del Premier Padel Málaga P1

El catamarqueño Agustín Tapia y el español Arturo Coello volvieron a confirmar por qué ocupan el primer puesto del ranking mundial. La pareja superó con autoridad una nueva instancia del circuito Premier Padel al imponerse sobre Paquito Navarro y Martín Di Nenno en las semifinales del Málaga P1, resultado que les permitió acceder a una nueva definición y extender una racha que continúa creciendo torneo tras torneo.

La victoria llegó en sets corridos, con parciales de 6/4 y 6/3, luego de 1 hora y 17 minutos de juego. Sin necesidad de desplegar su mejor versión dentro de la cancha, los líderes del ranking volvieron a demostrar la experiencia y la solidez que los caracteriza, resolviendo los momentos decisivos del encuentro con la eficacia que vienen exhibiendo durante toda la temporada.

Con este triunfo, Tapia y Coello quedaron a un paso de sumar un nuevo trofeo y ratificaron el gran presente deportivo que atraviesan. Los números uno jugarán la gran final masculina este domingo 19 de julio. El partido comenzará no antes de las 16:00 hora de España, lo que corresponde a las 11:00 de la mañana (hora de Argentina), en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

¿Cómo fue el partido que los llevó a la final?

El encuentro se disputó en un Palacio de Deportes Martín Carpena completamente identificado con Paquito Navarro, uno de los jugadores locales y gran favorito del público presente. Pese al respaldo que recibieron sus rivales desde las tribunas, Tapia y Coello mantuvieron la serenidad durante todo el desarrollo del primer parcial.

El set fue muy equilibrado y se definió por detalles. Los números uno del mundo consiguieron quebrar el servicio de sus rivales en el momento indicado y, una vez obtenida la ventaja, administraron el partido con firmeza.

La solidez mostrada con su propio saque impidió cualquier intento de recuperación por parte de Navarro y Di Nenno, quienes no lograron revertir la diferencia. De esa manera, Tapia y Coello cerraron el primer capítulo por 6/4, dando un paso importante hacia la clasificación.

El desarrollo del segundo set mantuvo características similares, aunque los líderes del ranking mostraron una propuesta más agresiva favorecida por condiciones de juego que resultaron ligeramente más rápidas que las registradas durante el comienzo de la semana.

En ese contexto, la pareja encontró una nueva oportunidad para marcar diferencias cuando consiguió el quiebre que terminó inclinando definitivamente el desarrollo del encuentro. En ese tramo del partido, Arturo Coello tuvo un papel determinante gracias a la efectividad de su servicio y a su protagonismo en las fases ofensivas, una actuación que permitió que Agustín Tapia administrara los intercambios y controlara el ritmo del juego hasta el cierre del compromiso.

Con ese dominio, la dupla volvió a imponerse, esta vez por 6/3, sellando la clasificación a una nueva final del circuito.

Una racha que sigue creciendo

El triunfo conseguido en Málaga permitió que Tapia y Coello continúen ampliando una serie de resultados que los consolida como la pareja dominante del Premier Padel.

Desde la derrota sufrida en la final del Buenos Aires P1, ambos jugadores se mantienen invictos y acumulan una sucesión de victorias que refleja el nivel alcanzado en los últimos torneos. Con el éxito frente a Navarro y Di Nenno, la dupla llegó a su 21ª victoria consecutiva, una cifra que confirma el momento deportivo que atraviesan.

A ese registro se suma otro dato que también marca un hito dentro del circuito: la clasificación obtenida en Málaga representa su 27ª final consecutiva, un récord absoluto en el Premier Padel.

Estos números reflejan una regularidad pocas veces vista en la competencia y consolidan a Tapia y Coello como la referencia del pádel profesional en la actualidad.

En busca del quinto título consecutivo

La clasificación obtenida en el Premier Padel Málaga P1 les permitirá disputar una nueva definición con un objetivo muy claro.

Los números uno del mundo buscarán conquistar su quinto título consecutivo, una meta que ratificaría el excelente momento que atraviesan durante la temporada y les permitiría ampliar aún más su dominio dentro del circuito.

La continuidad de esta racha representa una muestra del rendimiento sostenido que ambos jugadores han logrado mantener desde la última derrota registrada en Buenos Aires.

La final ya tiene un objetivo definido

Luego de superar las semifinales, Agustín Tapia y Arturo Coello esperan ahora conocer a sus rivales para el partido decisivo.

El encuentro por el título enfrentará a la pareja número uno del mundo con los ganadores de la otra semifinal, que disputan:

Alejandro Galán / Federico Chingotto.

Juan Lebrón / Leo Augsburger.

De ese enfrentamiento saldrán los adversarios que intentarán poner fin a la extensa racha de victorias que sostienen Tapia y Coello.