Tapia y Coello arrasaron en Málaga: quinto título consecutivo en el Premier Padel

La dupla número uno del planeta, integrada por el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, volvió a demostrar por qué ocupa la cima del pádel mundial. En la final del Premier Padel P1 de Málaga, disputada este domingo, ambos ofrecieron una actuación de alto nivel para imponerse con claridad sobre la pareja conformada por Leandro Augsburger y Juan Lebrón, a quienes derrotaron por 6-2 y 6-2.

El encuentro, que en la previa aparecía como uno de los más exigentes del torneo, terminó resolviéndose con una contundencia que sorprendió por el dominio ejercido por los campeones. En apenas 53 minutos, Tapia y Coello desactivaron cualquier intento de reacción de sus rivales y completaron un partido sin fisuras para quedarse con un nuevo título.

La victoria representó el quinto campeonato consecutivo para la pareja número uno del mundo, que continúa ampliando una temporada de enorme regularidad y resultados.

Una exhibición de concentración y jerarquía

La final disputada en Málaga dejó una de las mejores versiones del dúo hispanoargentino. Según lo reflejado durante el encuentro, fue el partido de mayor concentración mental de Tapia y Coello en mucho tiempo.

Desde el inicio, ambos desplegaron todo su potencial, sosteniendo un rendimiento sólido en cada tramo del partido. La intensidad con la que afrontaron cada punto les permitió controlar el desarrollo del juego y evitar que el encuentro ingresara en intercambios prolongados.

La diferencia quedó reflejada en el marcador. Un 6-2 en el primer set y otro 6-2 en el segundo resumieron una actuación dominante que no dejó margen para la reacción de sus adversarios.

La superioridad exhibida permitió que el partido se transformara en un verdadero monólogo, consolidando una nueva victoria para una dupla que continúa acumulando récords en el circuito.

Un rival que llegaba con un gran antecedente

Enfrente estuvieron el español Juan Lebrón y el argentino Leandro "Leo" Augsburger, considerados la pareja número tres del mundo y segundos cabezas de serie del torneo.

Ambos arribaban a la final luego de protagonizar uno de los encuentros más destacados de las semifinales, instancia en la que habían eliminado a la pareja número dos del mundo integrada por Ale Galán y Fede Chingotto.

Ese antecedente convertía a la definición en un duelo que prometía máxima exigencia. Sin embargo, Tapia y Coello lograron neutralizar desde el comienzo las fortalezas de sus rivales mediante una propuesta agresiva y efectiva.

Un inicio demoledor que marcó el rumbo del partido

Como un verdadero torbellino, el tándem formado por Arturo Coello y Agustín Tapia impuso condiciones desde los primeros juegos. La estrategia se apoyó en varias roturas de saque, un aspecto que terminó siendo determinante para construir la ventaja en ambos parciales. Además, los campeones evitaron que el partido derivara en puntos largos, administrando el ritmo del juego de acuerdo con sus intereses.

La solidez en cada uno de los sectores de la cancha permitió que la diferencia creciera rápidamente y que el desarrollo nunca cambiara de dirección.

El dominio fue absoluto durante los dos sets y quedó reflejado en un resultado que mostró la autoridad con la que los números uno resolvieron una final que se presentaba mucho más equilibrada antes del inicio.

Una temporada que sigue sumando

Con este triunfo, Arturo Coello y Agustín Tapia alcanzaron su séptimo título de la temporada 2026, consolidando un año de resultados sobresalientes.

Además, la consagración les permitió convertirse en tricampeones del Premier Padel P1 de Málaga, torneo que conquistaron en las últimas tres ediciones disputadas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. La victoria también representó su tercera final consecutiva ganada en el Andalucía Málaga Premier Padel P1 y se produjo en la vigésimo séptima final consecutiva disputada por la pareja, una marca que continúa ampliando la historia de este exitoso dúo.

Una final seguida por miles de espectadores

La definición masculina del P1 de Málaga reunió a más de diez mil personas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, escenario habitual del Unicaja Baloncesto.

El torneo constituyó la cuarta prueba disputada en suelo español dentro del circuito mundial de pádel y tuvo como cierre una final en la que los líderes del ranking mundial volvieron a exhibir su mejor versión.