La Copa del Mundo tuvo un ingreso cargado de emoción con Mario Kempes

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 sumó uno de sus momentos más emotivos cuando la Copa del Mundo hizo su ingreso al campo de juego del MetLife Stadium, escenario donde Argentina y España se preparaban para disputar el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Como ocurre habitualmente en esta clase de definiciones, la FIFA organizó una ceremonia de apertura que tuvo como uno de sus puntos centrales la presentación del trofeo más importante del fútbol mundial.

A pocos minutos del comienzo del encuentro, el ingreso de la Copa se produjo en medio de un espectacular show, generando una profunda emoción entre los miles de hinchas presentes en el estadio, que acompañaron con entusiasmo uno de los rituales más tradicionales de las finales mundialistas.

El trofeo apareció en escena como símbolo máximo de la competencia y concentró toda la atención antes de que los protagonistas ingresaran al terreno de juego para disputar el encuentro decisivo.

La FIFA eligió a dos leyendas

Como es habitual en este tipo de finales, la organización decidió que el ingreso de la Copa del Mundo estuviera a cargo de dos figuras emblemáticas de las selecciones finalistas. En representación de Argentina, el encargado fue Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978 y máximo goleador de aquella edición.

Por el lado de España, la responsabilidad recayó en Andrés Iniesta, recordado por haber convertido el gol que le otorgó a la selección española su único título mundial, conseguido en Sudáfrica 2010.

La presencia de ambas leyendas aportó un fuerte contenido simbólico a la ceremonia, al reunir sobre el mismo escenario a dos futbolistas que ocuparon lugares destacados en la historia de sus respectivos seleccionados.

El emotivo gesto de Mario Alberto Kempes

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue protagonizado por Mario Alberto Kempes. El histórico delantero argentino, conocido como el "Matador", levantó la Copa del Mundo para exhibirla ante todo el estadio, un gesto que fue acompañado por la ovación de los miles de espectadores presentes, quienes lo aplaudieron de pie.

Antes de colocar nuevamente el trofeo en su lugar, Kempes protagonizó otra escena cargada de simbolismo al besar la Copa del Mundo.

¡ANDRÉS INIESTA Y MARIO ALBERTO KEMPES LEVANTARON LA COPA DEL MUNDO EN LA PREVIA DE LA FINAL!



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Ese gesto evocó un recuerdo muy especial de su trayectoria deportiva, ya que repitió la misma acción realizada 48 años atrás, cuando se consagró campeón del mundo con la Selección argentina luego de vencer a Países Bajos. La imagen del exfutbolista sosteniendo y besando el trofeo se convirtió en uno de los instantes más emotivos de toda la ceremonia previa al inicio de la final.

El estadio aguardó el comienzo del partido decisivo

Concluido el ingreso de la Copa del Mundo, la ceremonia avanzó hacia sus instantes finales mientras aumentaba la expectativa por el comienzo del encuentro entre Argentina y España. Minutos después del homenaje al trofeo, los futbolistas de ambas selecciones hicieron su ingreso al campo de juego para participar de la tradicional ceremonia de los himnos nacionales.

Ese fue el paso previo a los últimos preparativos antes del inicio del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

Con todos los protagonistas ya ubicados sobre el terreno de juego y la Copa del Mundo ocupando su lugar en la ceremonia, el MetLife Stadium quedó preparado para recibir el inicio de una de las finales más esperadas del torneo.