España confirmó a sus once titulares para la final del Mundial

La selección de España confirmó la formación titular con la que afrontará este domingo la final del Mundial 2026 frente a Argentina, en un encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. El entrenador Luis de la Fuente resolvió la alineación inicial con la que buscará conquistar el segundo título de la historia para el seleccionado español y, al mismo tiempo, impedir que el conjunto argentino alcance el bicampeonato.

La confirmación del equipo pone fin a las especulaciones en la previa del compromiso más importante del torneo y ratifica la confianza del cuerpo técnico en una estructura que acompañó al seleccionado durante gran parte de la competencia.

Con un plantel que mantendrá la base utilizada a lo largo del certamen, España apostará a sostener el funcionamiento colectivo que le permitió llegar hasta la definición del campeonato, enfrentando a una Argentina que también confirmó su equipo para el encuentro decisivo.

Una defensa de las más sólidas del torneo

En el arco estará Unai Simón, encargado de custodiar la portería española durante la final. Por delante del arquero se ubicará una línea defensiva integrada por Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Pedro Porro, conformando una última línea que, de acuerdo con el recorrido realizado durante la competencia, fue una de las más sólidas del torneo.

La continuidad de estos cuatro futbolistas refleja la decisión de Luis de la Fuente de mantener la estructura defensiva que utilizó durante gran parte del Mundial, respaldando un funcionamiento que permitió al seleccionado español sostener regularidad a lo largo del certamen.

La defensa tendrá la misión de enfrentar el poder ofensivo del conjunto argentino en un partido que definirá el destino del título mundial.

Rodri, el eje del mediocampo español

En la mitad de la cancha, España volverá a confiar en un esquema que gira alrededor de Rodri Hernández, quien será el eje del juego del seleccionado. El volante estará acompañado por Fabián Ruiz y Dani Olmo, dos futbolistas que aportarán equilibrio, recuperación y generación de juego para abastecer a los delanteros.

La decisión del entrenador de mantener esta conformación responde a la continuidad del esquema utilizado durante buena parte del campeonato, buscando conservar la identidad futbolística que llevó al equipo hasta la final.

El funcionamiento del mediocampo será una de las claves para sostener el ritmo del partido y establecer la conexión entre la recuperación del balón y las acciones ofensivas.

Un ataque con juventud y experiencia

La ofensiva española estará integrada por tres futbolistas con características diferentes pero complementarias.

La principal referencia será Lamine Yamal, señalado como la gran joya del fútbol español. Compartirá el frente de ataque con Mikel Oyarzabal y Álex Baena, conformando un tridente ofensivo que tendrá como objetivo romper la defensa argentina. La apuesta ofensiva diseñada por Luis de la Fuente buscará generar las oportunidades necesarias para intentar conquistar una nueva estrella mundial para España, en un encuentro que representa el cierre del Mundial 2026.

Con estos nombres, el seleccionado español intentará imponer su propuesta futbolística frente al campeón del mundo en una final que concentra la expectativa del torneo.

Una final entre dos de los mejores equipos

El encuentro entre España y Argentina definirá al campeón del Mundial 2026 y reunirá a dos de las selecciones que mejor fútbol desplegaron a lo largo de la competencia.

Con ambos equipos ya confirmados, el escenario queda preparado para un partido en el que estará en juego el título mundial. España afrontará el desafío con el objetivo de alcanzar su segundo campeonato de la historia, mientras que Argentina buscará sostener su condición de campeón.

La decisión de Luis de la Fuente de mantener la estructura utilizada durante gran parte del certamen refleja la confianza del entrenador en un equipo que mostró solidez en defensa, equilibrio en la mitad de la cancha y variantes ofensivas para llegar a la instancia decisiva.