Argentina cayó 1-0 ante España en el alargue y no pudo defender el título mundial

La Selección argentina dejó todo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero no pudo revalidar el título conquistado en Qatar 2022. En una final intensa y muy disputada, el equipo de Lionel Scaloni cayó 1-0 ante España en el tiempo suplementario y se despidió del Mundial 2026 como subcampeón.

El único gol del encuentro llegó en el alargue por intermedio de Ferran Torres, cuando Argentina ya jugaba con un hombre menos debido a la expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre de los 90 minutos reglamentarios.

España asumió el protagonismo desde el comienzo y manejó la posesión de la pelota durante gran parte del partido. Sin embargo, se encontró con una defensa argentina sólida y con un Emiliano "Dibu" Martínez que volvió a responder en los momentos más exigentes para mantener el marcador en cero durante el tiempo reglamentario.

Por su parte, la Albiceleste apostó por el orden táctico y buscó lastimar de contraataque con Lionel Messi y Julián Álvarez, aunque le costó generar situaciones claras frente al arco español.

El desarrollo del encuentro cambió en el tramo final de los 90 minutos cuando Enzo Fernández recibió la tarjeta roja, dejando a la Selección con diez futbolistas para afrontar el tiempo suplementario.

Con la superioridad numérica, España encontró mayores espacios y logró romper la resistencia argentina. Ferran Torres apareció en el alargue para convertir el único tanto de la final y darle a La Roja una nueva consagración mundial.

Pese al esfuerzo y a la entrega hasta el último minuto, Argentina no pudo encontrar el empate y vio frustrado el objetivo de convertirse en la primera selección en defender con éxito un título mundial desde Brasil en 1962.

De esta manera, el ciclo de Lionel Scaloni volvió a dejar a la Selección entre las mejores del planeta. Tras conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, el combinado nacional cerró su participación en Estados Unidos, México y Canadá con un subcampeonato que confirmó su protagonismo en la élite del fútbol internacional.