A horas de la final del Mundial, el Atlético de Madrid confirmó el futuro de Julián Álvarez

Atlético de Madrid publicó este viernes un contundente video para dejar en claro que no venderá a Julián Álvarez, a dos días de la final del Mundial 2026 que la Selección argentina disputará ante España.

El mensaje estuvo a cargo de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club español, quien salió a fijar la postura institucional frente al interés del Barcelona y las versiones sobre una posible salida del delantero argentino.

"Mi opinión es clara. La voluntad del club es clara. Se lo hemos comunicado al jugador, al agente, al presidente del Barça", expresó el dirigente en el video difundido por las redes oficiales del Atlético.

Gil Marín fue todavía más firme al hablar del futuro del atacante: "Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid".

Luego, el directivo dejó una frase que funciona como portazo definitivo a cualquier intento de negociación: "Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones de Laporta diciendo que la oferta al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita".

En esa línea, remarcó: "No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200".

El video apareció en plena previa de la final del Mundial, con Julián Álvarez concentrado con la Selección argentina y convertido nuevamente en una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni.

El delantero venía siendo vinculado con Barcelona en medio de una fuerte disputa de mercado, pero Atlético decidió salir públicamente a marcar territorio y reforzar la idea de que el argentino es una pieza central del proyecto deportivo.

Para Atlético, la postura no admite matices: Julián no está en venta y el club no piensa escuchar ofertas, ni siquiera por cifras que podrían convertirlo en una de las operaciones más importantes de la historia.

Mientras tanto, Álvarez mantiene el foco en la final del domingo ante España, donde Argentina buscará bordar la cuarta estrella y él intentará sumar otro capítulo grande a una carrera que ya lo tiene como protagonista absoluto a nivel mundial.