A más de tres años de su retiro, Higuaín reapareció y está "desconocido": "No es IA"

Completamente alejado del mundo del fútbol, el exdelantero Gonzalo Higuaín volvió a ser noticia tras la viralización de una fotografía tomada junto a un fanático en Miami. En la imagen, el ex-River aparece con un notorio cambio de look, que lo muestra casi irreconocible.

El joven que compartió la foto en redes sociales aclaró: "No es IA", anticipándose a las dudas que generó el sorprendente aspecto del exdelantero. En la imagen, Higuaín luce una tupida barba, vestido con ropa informal y en actitud relajada.

A pesar de su bajo perfil, el exjugador no pasó completamente desapercibido:

Solo un fanático logró reconocerlo y pedirle una foto.

El resto de las personas no advirtió su presencia.

Antecedentes de una transformación progresiva

No es la primera vez que la apariencia del "Pipa" genera repercusión en Internet. Ya en 2021, durante su etapa en la MLS, su imagen había llamado la atención:

Lucía una barba menos tupida .

. Tenía el cabello rapado .

. Contrastaba notablemente con los rulos característicos de sus inicios en la Primera de River.

Estos cambios evidenciaban el inevitable paso del tiempo y una transformación sostenida en su estilo personal.

Un presente lejos del protagonismo deportivo

La vida actual de Higuaín parece transcurrir alejada del fútbol profesional. En 2024, había trascendido la posibilidad de su incorporación al staff de Inter Miami II, donde se desempeñaría en el área de desarrollo de jugadores.

Sin embargo, en la actualidad:

No figura dentro de la nómina del club .

. El equipo atraviesa un contexto de múltiples cambios en su estructura interna.

Entre el anonimato y la nostalgia

La reciente aparición de Gonzalo Higuaín expone una nueva etapa en su vida: lejos del ruido mediático, sin rol confirmado en el fútbol y con una imagen renovada. La viralización de una simple foto bastó para reavivar el interés por una figura que, aunque retirada de los flashes, sigue generando impacto.