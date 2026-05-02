Red Star enfrenta un nuevo examen en Tucumán con la mira en consolidar su campaña

Red Star tendrá este martes, desde las 21.30, una nueva prueba en condición de visitante cuando enfrente a Concepción en La Banda del Río de Salí (Tucumán). El encuentro corresponde a la 10ma Fecha de la Zona Única de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquetbol, un tramo de la competencia que comienza a perfilar posiciones y aspiraciones.

El equipo catamarqueño llega a este compromiso con un registro de 5 triunfos y 3 derrotas, lo que refleja una campaña sólida y competitiva. En contraste, el elenco tucumano presenta un balance de 4 victorias y 4 caídas, mostrando una paridad que anticipa un duelo exigente.

El antecedente inmediato entre ambos conjuntos suma un condimento especial: el choque disputado el martes pasado en el estadio Antonio Ricardo Bollea, donde el conjunto "estrellado" se impuso por 58 a 48, marcando una diferencia que buscará sostener en territorio rival.

Un plantel con identidad local

Uno de los rasgos distintivos de Red Star es la conformación íntegramente local de su plantel, una apuesta que resalta el desarrollo y la proyección del talento catamarqueño. Bajo la conducción técnica de Rodrigo Soria, acompañado por el asistente Gastón Saracho, el equipo repetirá la estructura que viene sosteniendo en la temporada.

El roster se organiza en distintas categorías:

Jugadores mayores:

Gabriel Sosa

Mateo Codigoni

Juan Cruz Herrera

Andrés Alderete

Matías Cuenca

Categoría U21:

Luciano Sánchez

Alan Senteno

Gustavo Nieva

Jorge Cirillo Tomassi

Bautista Ogas

Categoría U17:

Indalecio Silva

Ignacio Soto

Esta composición no solo evidencia profundidad en el plantel, sino también una clara estrategia de integración generacional, donde la experiencia y la juventud conviven en un mismo objetivo competitivo.

Logística y preparación del viaje

El equipo partió rumbo a Tucumán a las 16.30, con el plantel completo y una estructura de trabajo que acompaña cada detalle de la preparación. La delegación se completa con:

Preparador físico: Ariel Zalazar

Ariel Zalazar Kinesiólogo: Nahuel Herrera

Nahuel Herrera Utilero: Ricardo Moreira

Además, se suman los jugadores de la modalidad 3x3:

Cobos

Santillán

Ahumada

Este despliegue evidencia una planificación integral que abarca tanto el rendimiento deportivo como el cuidado físico de los jugadores.

Escenario, arbitraje y transmisión

El encuentro se disputará en el estadio Carlos Enrique Cortez, escenario que será testigo de este nuevo capítulo entre ambos equipos. La conducción arbitral estará a cargo de Flores y Puch, mientras que Basso se desempeñará como Comisionado Técnico.

Para quienes no puedan asistir, el partido contará con transmisión en vivo a través de BásquetPass, permitiendo seguir cada instancia de un duelo que promete intensidad.

Un cruce con proyección

Más allá del resultado inmediato, el enfrentamiento entre Red Star y Concepción se inscribe en un contexto más amplio: la lucha por posicionarse en una conferencia caracterizada por la paridad y la competitividad.

Para el conjunto catamarqueño, el desafío no solo pasa por repetir la victoria reciente, sino por consolidar su identidad de juego, sostener la regularidad y reafirmar el valor de un proyecto basado en jugadores locales.

Con números similares pero realidades en construcción, el partido en Tucumán se presenta como una oportunidad para marcar diferencias y seguir construyendo una campaña que, paso a paso, busca transformarse en protagonista dentro de la Liga Federal.