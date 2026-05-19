A sumar: las cuentas de Boca para respirar con el partido contra Cruzeiro

Boca Juniors afrontará este martes un encuentro determinante frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores, en un contexto donde las cuentas para avanzar a los octavos de final dejaron de ser simples. El nuevo criterio de desempate implementado en el torneo continental cambió la lógica habitual de clasificación y obliga a mirar con especial atención los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.

El sistema, conocido popularmente como "desempate olímpico", establece que, en caso de igualdad de puntos entre dos clubes, tendrán prioridad los resultados obtenidos en los cruces mano a mano. Si la igualdad involucra a más equipos, las combinaciones se vuelven todavía más complejas y el análisis deja de depender únicamente de la diferencia de gol general.

En ese escenario, el partido frente a Cruzeiro adquiere un valor central para el futuro inmediato del Xeneize en la competencia continental.

El nuevo sistema que cambió las cuentas

Hasta hace poco, los equipos podían proyectar una clasificación casi exclusivamente en función de los puntos y de la diferencia de gol. Sin embargo, el nuevo reglamento obliga a contemplar primero el rendimiento en los cruces directos entre los equipos implicados.

Eso provoca que Boca no dependa únicamente de sumar determinada cantidad de puntos en los dos encuentros que le restan disputar, ambos en condición de local.

El equipo todavía debe enfrentar:

Cruzeiro, este martes.

Universidad Católica, el jueves de la próxima semana.

La combinación de resultados posibles abre distintos escenarios. No será igual conseguir cuatro puntos con un empate frente a Cruzeiro y luego una victoria ante Universidad Católica que sumar esos mismos cuatro puntos en el orden inverso.

Con el nuevo sistema, el momento y la forma en que se obtienen los resultados pueden modificar por completo el panorama final de clasificación.

El escenario ideal para Boca

Aunque no existe ninguna combinación que le asegure matemáticamente la clasificación antes de la última fecha, Boca puede quedar en una situación muy favorable si derrota a Cruzeiro por dos goles de diferencia.

En ese caso, el conjunto xeneize superaría a los brasileños en el criterio de desempate mano a mano. Así, si posteriormente empatara frente a Universidad Católica, ninguna victoria de Cruzeiro en la última jornada ante Barcelona alcanzaría para desplazar a Boca en una eventual igualdad de puntos.

Ese resultado aparece como uno de los objetivos más importantes para el equipo, ya que le permitiría llegar a la última fecha con un margen de tranquilidad mucho mayor.

Qué pasa si gana solamente por un gol

La situación cambia si Boca vence a Cruzeiro únicamente por un tanto de diferencia, independientemente del marcador final. En ese escenario, el reglamento indica que el desempate volvería a depender de la diferencia de gol general entre los equipos involucrados.

Actualmente, Boca tiene una diferencia de gol superior en un tanto respecto de Cruzeiro. Si el Xeneize gana por la mínima, ampliaría esa distancia a tres goles. Sin embargo, allí aparece otro condicionante importante: Cruzeiro llegará a la última fecha sabiendo exactamente cuántos goles necesita convertir frente a Barcelona para revertir ese margen y superar a Boca en la tabla.

Por esa razón, incluso una victoria ajustada obligaría al equipo argentino a continuar haciendo cuentas hasta el cierre de la fase de grupos.

El valor de un empate

El empate frente a Cruzeiro tampoco aparece como un resultado negativo, siempre y cuando Boca logre luego derrotar a Universidad Católica. El equipo argentino ya venció a los chilenos en condición de visitante y, por lo tanto, tendría ventaja en un eventual desempate directo frente a ellos si ambos terminan igualados en puntos.

Ese escenario podría producirse si Universidad Católica derrota a Barcelona en Santiago el próximo jueves.

En ese contexto, Boca conservaría prioridad por haber ganado ambos enfrentamientos mano a mano frente al conjunto chileno.

El partido en Santiago y la definición del grupo

Otro de los encuentros que será observado con atención es el que disputarán Universidad Católica y Barcelona en Santiago.

Ese resultado tendrá influencia directa sobre el panorama de Boca antes de la última jornada. Si el Xeneize derrota a Cruzeiro y Barcelona consigue ganar o empatar, Boca llegará a la fecha final como líder absoluto del grupo.

En cambio, si los ecuatorianos no logran un resultado favorable, el equipo argentino deberá esperar hasta el cierre de esa jornada para conocer con precisión cuáles serán sus necesidades reales en la definición de la clasificación.

El escenario más delicado

La derrota frente a Cruzeiro es el escenario que más complicaría a Boca en la pelea por avanzar a los octavos de final. Si el conjunto brasileño se queda con los tres puntos, el equipo xeneize dependerá además de que Universidad Católica no derrote a Barcelona el jueves siguiente.

De lo contrario, el panorama quedará extremadamente comprometido y las posibilidades matemáticas de clasificación podrían desaparecer antes incluso de la última fecha.

En ese marco, Boca afrontará este martes un partido que puede modificar completamente el destino del grupo y definir si llega con margen de maniobra o con una presión extrema al cierre de la fase.