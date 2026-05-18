España sufre un duro golpe: Lamine Yamal se pierde el inicio del Mundial

La selección de España recibió una noticia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y entre los aficionados: Lamine Yamal, la gran promesa del fútbol español, no podrá estar presente en el primer partido del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El joven jugador sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda a fines de abril, durante un penal ejecutado en el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, su club.

Según los plazos habituales para este tipo de lesión, la recuperación requiere entre seis y ocho semanas, lo que imposibilita que Yamal llegue en condiciones al debut del combinado nacional. Este contratiempo marca un desafío para Luis De La Fuente, entrenador de España, que deberá replantear su estrategia inicial sin la presencia de su joven estrella.

Un calendario exigente antes del Mundial

Antes de que arranque la competición, España enfrentará dos amistosos preparatorios para ultimar detalles y afinar su funcionamiento.

4 de junio: España se medirá con Irak .

España se medirá con . 8 de junio: el equipo se enfrentará con Perú.

Estos encuentros servirán para evaluar alternativas y ajustar la alineación, especialmente considerando la ausencia de Yamal en los compromisos iniciales del Grupo H. La planificación de estos amistosos es clave, ya que permitirá al cuerpo técnico encontrar un equilibrio sin su jugador más destacado.

Impacto en el Grupo H

El primer partido del Mundial para España será el 15 de junio a las 13 hora de Argentina, contra Cabo Verde. La ausencia de Yamal genera preocupación, no solo por este debut, sino también por la segunda fecha del grupo, en la que España se medirá con Arabia Saudita.

Sin embargo, según los informes, tanto Cabo Verde como Arabia Saudita son considerados rivales de segundo orden, por lo que la selección española no debería enfrentar grandes dificultades para superar ambos encuentros, incluso sin la presencia de su joven estrella. Esto brinda cierto margen de tranquilidad a De La Fuente y a su cuerpo técnico, aunque la situación seguirá siendo monitoreada con cuidado.

La vuelta esperada de la joya española

Se espera que Lamine Yamal haga su debut en la tercera y última fecha del Grupo H, cuando España se enfrente a Uruguay. Este encuentro adquiere una importancia estratégica: el desempeño en este partido podría definir la posición final en el grupo, y la selección que termine segunda en el Grupo H podría encontrarse con Argentina en los 16avos de final.

La recuperación de Yamal será, por tanto, determinante no solo para reforzar la ofensiva española, sino también para asegurar un rendimiento competitivo en los momentos decisivos del torneo. Su regreso podría marcar la diferencia en la fase de eliminación directa, un escenario en el que España busca consolidar sus aspiraciones en un Mundial que inicia con complicaciones inesperadas.