Malas noticias en River Plate: se lesionó otro de los titulares y se perderá la final ante Belgrano

River Plate recibió una nueva mala noticia en la antesala de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. El lateral uruguayo Matías Viña sufrió una lesión muscular en el aductor derecho y quedó descartado para el encuentro decisivo que se disputará el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. La baja también lo dejará afuera del compromiso frente a RB Bragantino por la Copa Sudamericana y de los tres partidos restantes del semestre.

La lesión representa un nuevo contratiempo para el entrenador Eduardo Coudet, que ya afrontaba una serie de problemas físicos en distintas zonas del plantel tras la semifinal ante Rosario Central. El club suma así su cuarta baja confirmada luego de aquel encuentro disputado en el estadio Monumental.

Una nueva baja sensible para el lateral izquierdo

La situación de Matías Viña adquiere mayor relevancia debido a que el futbolista uruguayo había ganado protagonismo en las últimas semanas a partir de la molestia física que afecta a Marcos Acuña. El defensor argentino mantiene una sobrecarga en el isquiotibial derecho y no fue titular frente a Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura.

Con el panorama todavía incierto respecto de la evolución física del "Huevo" Acuña, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet analiza distintas variantes para cubrir el lateral izquierdo en la final frente a Belgrano.

De acuerdo con lo detallado por ESPN, las alternativas que evalúa el entrenador son:

Facundo González.

Lautaro Rivero.

La lesión de Viña fue confirmada luego de que el futbolista asistiera con dolores al entrenamiento matutino del lunes. Posteriormente fue sometido a estudios médicos que determinaron la lesión muscular en el aductor derecho. El parte oficial indicó que no podrá participar de la definición del campeonato.

La información fue ampliada por Juan Patricio Balbi en la cobertura realizada por ESPN, donde también se precisó que el tiempo estimado de recuperación será de entre dos y tres semanas.

River suma cuatro lesionados tras la semifinal

La preocupación en River no se limita únicamente a la situación de Viña. El equipo de Núñez atraviesa un escenario complejo desde el punto de vista físico, con varias bajas importantes confirmadas para el duelo decisivo ante Belgrano.

Los futbolistas descartados son:

Matías Viña: lesión muscular en el aductor derecho.

Sebastián Driussi: esguince grado 2 en el ligamento colateral derecho.

Aníbal Moreno: esguince grado 1 en el ligamento colateral derecho.

Gonzalo Montiel: rotura fibrilar en el cuádriceps izquierdo.

Ninguno de los cuatro estará disponible para la final del Torneo Apertura. En paralelo, el cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de Marcos Acuña, cuyo estado físico se definirá en los próximos días. La agenda de River contempla además el compromiso ante RB Bragantino por la Copa Sudamericana, un encuentro para el que se prevé la utilización de una formación alternativa.

Mientras tanto, otra de las situaciones que el club espera resolver es la posible recuperación de Paulo Díaz, quien podría recibir el alta médica este martes.

El crecimiento futbolístico de Viña en River

La lesión de Matías Viña llega en un momento en el que el defensor uruguayo atravesaba uno de sus períodos de mayor valoración desde su llegada al club. El lateral, de 28 años, había sido una de las figuras en el reciente triunfo ante Rosario Central.

Durante ese encuentro le tocó marcar a Ángel Di María, una tarea que fue especialmente destacada por los hinchas del Millonario, quienes expresaron conformidad con su rendimiento. El futbolista también había recibido reconocimiento de los simpatizantes tras el partido frente a Carabobo por la Copa Sudamericana. En aquel encuentro, River consiguió una victoria agónica luego de la expulsión del arquero Santiago Beltrán, y Viña fue valorado positivamente por su participación ofensiva.

Desde su incorporación proveniente de Flamengo en el mercado de pases anterior, el uruguayo disputó:

14 partidos con la camiseta de River Plate.

Ningún gol convertido hasta el momento.

River busca cortar una sequía de títulos

La final frente a Belgrano aparece además como una oportunidad importante para River Plate, que intenta terminar con una racha de más de dos años sin títulos.

La última consagración del club de Núñez se produjo en marzo de 2024, cuando obtuvo la Supercopa Argentina tras derrotar a Estudiantes de La Plata. El recorrido del equipo hasta la final del Torneo Apertura incluyó distintas etapas y también cambios en la conducción técnica. River terminó segundo en la Zona B con 33 puntos, detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza.

El equipo fue dirigido por Marcelo Gallardo hasta la séptima fecha. Posteriormente hubo un breve interinato de Marcelo Escudero y, desde la jornada diez, el plantel quedó bajo la conducción de Eduardo Coudet. En la fase eliminatoria, River avanzó de la siguiente manera:

Eliminó a San Lorenzo por penales tras un empate agónico en octavos de final.

Superó a Gimnasia de La Plata por 2-0 en cuartos.

Venció a Rosario Central por 1-0 en semifinales en el estadio Monumental.

Ahora, con múltiples bajas y una defensa que deberá ser reconfigurada, el conjunto de Núñez afrontará la definición ante Belgrano en medio de un contexto marcado por las lesiones y la necesidad de sostener su competitividad en el tramo decisivo de la temporada.