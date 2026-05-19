Acusan al presidente de Conmebol de recibir dinero relacionado al escándalo del FIFA Gate

El fútbol sudamericano vuelve a encontrarse en el ojo de la tormenta tras la publicación de un informe de The New York Times, que pone en el centro de la polémica al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Según el periódico estadounidense, tres personas con conocimiento directo de la denuncia ética, bajo condición de anonimato, aseguraron que el caso había sido presentado al Comité de Ética de la FIFA hace más de un año.

El hecho genera especial atención porque las máximas autoridades del fútbol mundial estaban al tanto de la situación, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas públicas al respecto. La denuncia, que involucra directamente a Domínguez y a otro alto funcionario de la Conmebol, apunta a la recepción de más de cinco millones de dólares provenientes de fondos recuperados tras los históricos casos de corrupción que sacudieron al fútbol internacional en la última década.

El peso político de Domínguez

El impacto de la denuncia se amplifica al considerar la posición de Alejandro Domínguez dentro de la estructura global del fútbol. Además de presidir la Conmebol, Domínguez ocupa uno de los ocho cargos de vicepresidente de la FIFA, lo que le otorga un poder político considerable y acceso a decisiones estratégicas dentro del organismo internacional.

Esta combinación de roles hace que la acusación tenga repercusiones no solo a nivel sudamericano, sino también en la esfera global, cuestionando la transparencia y los mecanismos de control dentro de las organizaciones deportivas internacionales.

Respuestas oficiales: silencio y desconocimiento

Frente a los requerimientos de The New York Times, la Conmebol aseguró desconocer la existencia de cualquier denuncia ética contra su presidente, evitando profundizar en el tema. Por su parte, desde la FIFA, no hubo respuestas ante los reiterados pedidos de comentarios por parte del medio estadounidense.

Alejandro Domínguez, protagonista central de la investigación, tampoco respondió a las consultas periodísticas vinculadas a las acusaciones. Este silencio oficial contribuye a la percepción de opacidad dentro de los organismos dirigenciales del fútbol sudamericano y genera cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos internos de control ético.

Contexto histórico: corrupción en el fútbol sudamericano

La revelación de este nuevo caso vuelve a poner bajo la lupa a las estructuras dirigenciales de la región, marcadas durante la última década por:

Investigaciones judiciales que alcanzaron a presidentes de federaciones y dirigentes clave.

Escándalos de sobornos vinculados a la adjudicación de torneos internacionales.

Causas judiciales por corrupción dentro de organismos deportivos internacionales, que sacudieron la credibilidad del fútbol sudamericano y global.

Los fondos mencionados en la denuncia provienen de montos recuperados tras esos históricos casos de corrupción, lo que resalta la gravedad de la acusación y plantea interrogantes sobre la gestión de recursos dentro de la Conmebol y la supervisión de la FIFA.

Implicaciones y próximos pasos

Aunque por ahora no se han reportado investigaciones abiertas por parte de la FIFA sobre esta denuncia, la exposición mediática del caso coloca a Alejandro Domínguez en el centro de un escrutinio internacional sin precedentes. La falta de respuesta oficial deja un vacío que aumenta la presión sobre los organismos futbolísticos para garantizar transparencia, ética y rendición de cuentas en sus estructuras.

El escándalo refleja no solo una posible falla institucional, sino también la vulnerabilidad de las organizaciones deportivas frente a denuncias éticas de alto impacto, especialmente cuando involucran a dirigentes con posiciones estratégicas y acceso a fondos significativos.