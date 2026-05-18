Ancelotti confirmó a Neymar para el Mundial: la lista completa de Brasil

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, al mando de la selección de Brasil, presentó oficialmente la lista de 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Tras meses de especulaciones sobre la participación de Neymar, marcada por constantes lesiones y un nivel irregular en Santos, el delantero finalmente fue incluido, con el objetivo de disputar su cuarta Copa del Mundo y luchar por el hexacampeonato.

En un evento realizado en Río de Janeiro, Ancelotti declaró: "Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe". La frase refleja una búsqueda de equilibrio entre talento individual y cohesión grupal, considerando las fortalezas y limitaciones de los convocados.

Figuras destacadas y ausencias notables

La lista de Ancelotti combina jugadores de ligas europeas de élite con talento emergente del fútbol brasileño. Entre las grandes ausencias, sobresale el delantero Joao Pedro, jugador del Chelsea de Inglaterra, quien anotó 22 goles en 43 partidos durante la última temporada. A sus 24 años, Joao Pedro había sido una presencia constante en la selección desde su primera convocatoria en 2023, pero no fue incluido en esta ocasión, sorprendiendo a expertos y aficionados por igual.

Por otra parte, la convocatoria mantiene a Neymar como figura central, acompañado por jugadores de renombre en clubes europeos como Vinicius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) y Gabriel Martinelli (Arsenal). Esta combinación busca equilibrar experiencia y juventud, con la intención de generar un juego colectivo sólido.

Arqueros: seguridad bajo los tres palos

La selección brasileña contará con tres arqueros:

Alisson (Liverpool, Inglaterra)

Ederson (Fenerbahçe, Turquía)

Weverton (Gremio, Brasil)

Esta terna refleja un balance entre experiencia internacional y conocimiento de la liga local, asegurando profundidad en una posición clave para el desempeño en un torneo de alta exigencia.

Defensa: mezcla de solidez europea y nacional

El bloque defensivo incluye nueve jugadores que combinan presencia en ligas top europeas y la liga brasileña:

Danilo (Flamengo)

Wesley (Roma, Italia)

Marquinhos (Paris Saint Germain, Francia)

Gabriel Magalhaes (Arsenal, Inglaterra)

Léo Pereira (Flamengo)

Bremer (Juventus, Italia)

Ibáñez (Al Ahli, Arabia Saudita)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit, Rusia)

Esta variedad de clubes y experiencias asegura adaptabilidad táctica, con defensores capaces de enfrentar diferentes estilos de juego durante la Copa.

Mediocampo: control y creatividad

El centrocampo está formado por cinco jugadores:

Casemiro (Manchester United, Inglaterra)

Bruno Guimarães (Newcastle United, Inglaterra)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad, Arabia Saudita)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Estos futbolistas combinan capacidad defensiva y ofensiva, siendo fundamentales para mantener el ritmo y la estructura del equipo en partidos de alta exigencia.

Delantera: juventud, velocidad y experiencia

El ataque brasileño muestra una mezcla de jóvenes promesas y figuras consolidadas:

Vinicius Jr (Real Madrid, España)

Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona, España)

Rayan (Bournemouth, Inglaterra)

Igor Thiago (Brentford, Inglaterra)

Luiz Henrique (Zenit, Rusia)

Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra)

Endrick (Olympique de Lyon, Francia)

Esta configuración busca explosividad, creatividad y capacidad de definición, elementos cruciales para disputar un torneo donde la precisión y el talento individual pueden decidir partidos decisivos.