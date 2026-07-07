A todo o nada: Argentina busca el pase a cuartos frente a Egipto

La Selección Argentina afrontará un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto por un lugar en los cuartos de final de la competencia. El encuentro comenzará a las 13:00, horario de la Argentina, y tendrá como premio para el vencedor el acceso a la siguiente instancia del torneo.

Con los jugadores ya presentes en el estadio, el entrenador Lionel Scaloni confirmó la formación titular que buscará el pase a los cuartos de final y definió tres modificaciones respecto del equipo que disputó el compromiso anterior frente a Cabo Verde.

El ganador del partido avanzará a la próxima ronda, donde deberá medirse con el vencedor del cruce entre Colombia y Suiza, encuentro programado para esta misma jornada a partir de las 17:00.

Tres modificaciones en el equipo

La principal novedad de la formación argentina pasa por la inclusión de Leandro Paredes en el mediocampo, una de las tres variantes decididas por Lionel Scaloni para este compromiso. Las modificaciones respecto del encuentro frente a Cabo Verde son las siguientes:

Julián Álvarez ingresará en lugar de Lautaro Martínez .

ingresará en lugar de . Nicolás Tagliafico reemplazará a Facundo Medina .

reemplazará a . Leandro Paredes ocupará el lugar de Thiago Almada.

Con estos cambios, el cuerpo técnico definió el equipo que saldrá al campo de juego con el objetivo de conseguir la clasificación a la siguiente fase del Mundial.

La formación titular de la Selección Argentina

El equipo confirmado por Lionel Scaloni para enfrentar a Egipto estará integrado por los siguientes futbolistas:

Arquero: Dibu Martínez.

Dibu Martínez. Defensores: Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez.

El director técnico será Lionel Scaloni, quien apostó por estas tres variantes para afrontar un partido decisivo en la continuidad del certamen.

Los suplentes para el encuentro

El banco de relevos de la Selección Argentina estará integrado por:

Juan Musso.

Gerónimo Rulli.

Marcos Senesi.

Gonzalo Montiel.

Nicolas Otamendi.

Facundo Medina.

Valentín Barco.

Giovani Lo Celso.

Exequiel Palacios.

Nico González.

Thiago Almada.

Giuliano Simeone.

Nico Paz.

José Manuel López.

Lautaro Martínez.

Con este plantel disponible, el cuerpo técnico contará con distintas alternativas para realizar modificaciones durante el desarrollo del encuentro si las circunstancias del partido así lo requieren.

Egipto también confirmó su alineación

El seleccionado dirigido por Hossam Hassan Hussein también dio a conocer la formación con la que enfrentará a la Argentina.

Los once elegidos por el entrenador egipcio son:

Mostafa Shoubir.

Yasser Ibrahim.

Mohamed Hany.

Ramy Rabia.

Karim Hafez.

Emam Ashour.

Mostafa Zico.

Mohanad Lashin.

Marawan Attia.

Mohamed Salah.

Haissem Hassan.

Con esta alineación, Egipto buscará obtener el triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Árbitro, horario y televisación

El encuentro contará con el arbitraje del francés Francois Letexier, quien será el encargado de impartir justicia en este compromiso correspondiente a la fase eliminatoria del torneo.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de distintas señales de televisión y plataformas.