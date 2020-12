Ábila: "El grupo se siente fuerte juegue quien juegue"

Luego de la goleada de Boca ante Huracán por la Copa "Diego Armando Maradona", una de las figuras del partido, Ramón "Wanchope" Ábila, habló con la prensa en su vuelta luego de 21 días de estar fuera de las canchas.

"El equipo necesitaba seguir ganando. Estamos creciendo y el grupo se siente fuerte juegue quien juegue. Tengo la expectativa de meterme para jugar todos los partidos", declaró el goleador.

Habló del entrenador: "El entrenador está contratado para elegir y creo que lo hace de la mejor manera. Uno está disponible ante la decisión que tome. Uno está preparado, a veces con alguna molestia que por ahí no me deja terminar de comenzar bien y que me frustra un poco".

"A unos les toca entrar y otros esperamos. Es el mismo juego, entrenamos los mismos, somos los mismos jugadores. No había excusa para eso y el equipo demostró que es un grupo y que juegue quien juegue van a representar bien la camiseta.", explicó.