Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y es semifinalista de la Champions League

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez avanzó a semifinales de la Champions League al eliminar al Barcelona con un resultado global de 3 a 2.

El elenco dirigido por Diego "Cholo" Simeone perdió por 2 a 1 como local en la vuelta de cuartos de final pero con el 2 a 0 de la ida le alcanzó para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El joven Lamine Yamal había puesto en ventaja a la visita en apenas cuatro minutos y Ferrán Torres consiguió igualar la serie en los 45 minutos iniciales, pero el tanto de Ademola Lookman sentenció al Barcelona.

El equipo de Madrid volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo como en la temporada 2016/17, casi una década después de aquella serie ante Real Madrid.

El encuentro tuvo un inicio frenético, ya que Barcelona salió decidido a revertir la serie y generó peligro desde el primer minuto con Lamine Yamal, quien se encontró con una gran respuesta de Juan Musso.

El propio Yamal abrió el marcador tras aprovechar un rebote y, minutos más tarde, Ferran Torres igualó la serie.

Sin embargo, el conjunto madrileño reaccionó antes del descanso cuando Ademola Lookman apareció en el área y definió con precisión para descontar, un gol clave que le permitió al Atlético recomponerse en un contexto adverso y sostener su ventaja en el global.

En el complemento, Barcelona mantuvo la iniciativa, pero el Atlético logró equilibrar el desarrollo y encontró espacios para contraatacar pero la expulsión de Eric García en el tramo final, tras una infracción como último recurso sobre Alexander Sorloth, terminó de inclinar el cierre del partido.

Con superioridad numérica, el equipo de Simeone defendió la diferencia y selló su pase a semifinales, donde enfrentará al ganador entre Arsenal y Sporting Club de Lisboa.

En paralelo, Paris Saint-Germain confirmó su clasificación tras imponerse nuevamente sobre Liverpool, debido a que el conjunto dirigido por Luis Enrique ganó 2-0 en Anfield y cerró la serie con un contundente 4-0 global.

El equipo francés encontró espacios en el inicio, pero careció de precisión en los metros finales, con dos oportunidades desperdiciadas por Ousmane Dembélé.

Luego, el conjunto inglés reaccionó y generó las situaciones más claras, obligando a intervenciones decisivas de Matvey Safonov y a salvadas en la línea por parte de Marquinhos.

En la segunda mitad, Liverpool dominó y buscó el descuento que lo metiera en partido, pero volvió a fallar en la definición.

PSG, en cambio, fue contundente: a los 27 minutos, Dembélé aprovechó una asistencia de Bradley Barcola y marcó desde la medialuna.

Ya en tiempo de descuento, el propio delantero sentenció el encuentro con un contragolpe. De esta manera, PSG avanzó con autoridad y también aguardará en semifinales por el vencedor del cruce entre Arsenal y Sporting Lisboa.