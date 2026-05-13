Argentinos Juniors eliminó a Huracán en el alargue y enfrentará a Belgrano en semifinales

Argentinos Juniors se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tras vencer esta noche 1-0 a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, por los cuartos de final.

Luego de igualar sin goles en el tiempo regular, el equipo de Nicolás Diez encontró la ventaja a los 4 minutos del primer tiempo suplementario, cuando Tomás Molina apareció solo por el segundo palo y definió de cabeza tras una asistencia de Leandro Lozano.

Con ese tanto, el conjunto de La Paternal logró quebrar un partido cerrado, friccionado y de pocas situaciones claras, en el que ambos equipos habían mostrado más cautela que profundidad durante los 90 minutos.

Huracán, que venía de eliminar a Boca en la Bombonera, intentó reaccionar en el alargue, pero no logró vulnerar a Argentinos, que sostuvo la diferencia y selló su pase a la próxima instancia.

De esta manera, Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano de Córdoba en semifinales, luego de que el "Pirata" venciera 2-0 a Unión de Santa Fe en la otra llave de cuartos.

Síntesis:

Argentinos Juniors 1: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Huracán 0: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gol: en el primer tiempo suplementario, 4m Tomás Molina (AJ).

Amonestados: Federico Fattori (AJ); Lucas Blondel, César Ibáñez, Ignacio Campo y Jordy Caicedo (H).

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Diego Armando Maradona.