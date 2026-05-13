Video: la increíble pelea entre jeques e hinchas en el fútbol árabe

Lo que durante gran parte de la noche parecía transformarse en una celebración inolvidable para Al Nassr terminó derivando en un golpe inesperado y doloroso. El conjunto liderado por Cristiano Ronaldo estuvo a apenas segundos de quedarse con un triunfo decisivo, pero un insólito error defensivo en el cierre permitió el empate de Al Hilal y postergó la definición del campeonato saudita hasta la última fecha.

La secuencia final resultó tan inesperada como impactante. Cuando restaban solamente 12 segundos para el cierre del encuentro, un lateral lanzado con desesperación al área terminó desencadenando una escena caótica que modificó completamente el panorama del torneo.

It is unfortunate that Al-Hilal fans are subjected to provocation and assault in the club\\\'s stadium. pic.twitter.com/C9fQz7EAEc \\\— Alajmi S (@AlajmiS2000) May 12, 2026

Un cierre dramático que cambió todo

El partido ingresaba en el minuto 97 con Al Nassr arriba en el marcador y con la sensación de que el título comenzaba a quedar al alcance de la mano. Sin embargo, Al Hilal encontró una última oportunidad a través de un lateral ejecutado con enorme potencia por Ali Lajami hacia el corazón del área.

La jugada derivó en una acción inesperada. El arquero Bento salió mal en busca de la pelota y chocó con el español Iñigo Martínez. En medio de la confusión, el guardameta perdió el balón cuando intentaba bloquearlo y la acción derivó en una escena surrealista dentro del área.

El defensor Abdulelah Al Amri intentó despejar sobre la línea, pero no logró reaccionar a tiempo y terminó empujando la pelota dentro de su propio arco. El empate 1-1 cayó como un golpe demoledor para Al Nassr y silenció un estadio que ya imaginaba la consagración.

La reacción de Cristiano Ronaldo

La imagen posterior al gol reflejó con claridad el impacto emocional que provocó el empate. Cristiano Ronaldo, que ya había sido reemplazado antes del cierre del partido, observó toda la secuencia desde el banco de suplentes.

Primero apareció con la mano sobre el rostro y una risa de incredulidad, como si no pudiera comprender de qué manera se había escapado un campeonato que parecía asegurado. Luego, la escena cambió hacia un gesto de tristeza y desconcierto. Sentado en el banco, con la mirada perdida, fue consolado por un integrante del cuerpo técnico. La reacción del portugués sintetizó la tensión y la frustración acumuladas en una noche que estuvo a segundos de convertirse en una celebración histórica.

Un partido cargado de tensión

El encuentro tuvo un desarrollo intenso y marcado por la presión. Durante varios pasajes aparecieron roces, discusiones, críticas y reclamos entre los futbolistas de ambos equipos, en el marco de un duelo caliente y decisivo para la pelea por el campeonato.

Incluso después de abandonar el campo de juego, Cristiano siguió viviendo cada instante con enorme intensidad. A los 82 minutos, el entrenador Jorge Jesús decidió reemplazarlo. El delantero dejó la cancha envuelto en aplausos, aunque lejos de asumir una actitud pasiva.

Desde el banco, comenzó a pedir apoyo a las tribunas mediante gestos insistentes y posteriormente le marcó el reloj al árbitro en reclamo por el tiempo de juego. La escena expuso nuevamente la competitividad que caracteriza al portugués, pese a tratarse de un futbolista que ya conquistó 33 títulos a lo largo de su carrera. Cada acción fue vivida con una tensión comparable a la de una primera consagración.

El gol que ilusionó a Al Nassr

Hasta ese desenlace inesperado, Al Nassr había logrado sostener una ventaja que parecía suficiente para encaminar el título.El equipo encontró el 1-0 a los 36 minutos del primer tiempo. La jugada nació a partir de un córner ejecutado por el portugués Joao Félix. Dentro del área, Iñigo Martínez bajó la pelota para el francés Mohamed Simakan, que definió para abrir el marcador.

El estadio reaccionó de inmediato con una explosión de euforia. Cristiano levantó los brazos mientras el banco de suplentes comenzaba a imaginar una noche de consagración.

Durante gran parte del encuentro, esa ventaja sostuvo la ilusión de Al Nassr. Sin embargo, el desenlace modificó por completo el escenario.