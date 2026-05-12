Coudet sacude la lista de River: borró a dos jugadores de los concentrados

El entrenador de River, Eduardo "Chacho" Coudet, generó sorpresa en el ámbito futbolístico al excluir a Ian Subiabre y Kendry Páez de la lista de concentrados para el partido frente a Gimnasia, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, que se disputará en el estadio Monumental.

La determinación del técnico fue estrictamente futbolística, ya que ambos futbolistas se encuentran en perfecto estado físico, sin molestias ni lesiones que justificaran la exclusión. Esto llamó la atención debido a que ambos jugadores habían tenido un rol importante en el ciclo de Coudet:

Ian Subiabre participó en 12 de los 13 encuentros dirigidos por el entrenador.

participó en dirigidos por el entrenador. Kendry Páez, futbolista ecuatoriano, disputó 9 partidos, siendo titular en 3 de ellos.

La decisión refleja un enfoque táctico del cuerpo técnico, priorizando el rendimiento colectivo y las necesidades estratégicas del equipo por encima de la continuidad individual de los jugadores.

En reemplazo de Subiabre y Páez, Coudet volvió a convocar a jugadores que habían quedado fuera de la cita frente a San Lorenzo, en los octavos de final:

Santiago Lencina

Lautaro Pereyra

Además, se mantiene en la nómina Juan Cruz Meza

Estas decisiones indican una apuesta por la flexibilidad táctica y la profundidad del plantel, buscando equilibrar la experiencia de jugadores habituales con la frescura de aquellos que buscan consolidarse en momentos clave de la temporada.

La principal novedad positiva para River es el regreso de Franco Armani al plantel. El arquero, que había quedado al margen de varias jornadas debido a problemas físicos, vuelve a estar disponible, lo que representa un alivio para el cuerpo técnico y un refuerzo de jerarquía para la definición del Apertura.

Pese a su inclusión en la lista, se espera que Santiago Beltrán conserve la titularidad en el arco, lo que muestra un enfoque de Coudet en mantener la continuidad y estabilidad del equipo, combinando experiencia y confianza en los jugadores que han tenido protagonismo reciente.

En el sector defensivo, el técnico decidió dar descanso a Facundo González, quien no formará parte de la convocatoria para este encuentro decisivo. Este ajuste se suma a la estrategia general de Coudet de administrar esfuerzos y proteger la frescura física del plantel en un tramo clave del torneo.

Estos cambios evidencian un equilibrio entre precaución física y planificación táctica, priorizando no solo el rendimiento inmediato, sino también la sostenibilidad del equipo a lo largo del Apertura.

River enfrenta el cruce ante Gimnasia con una mezcla de jugadores recuperados, alternativas estratégicas y descansos planificados. La exclusión de Subiabre y Páez, la reaparición de Armani y la ausencia de González reflejan un cuidado meticuloso del plantel por parte de Coudet, quien parece decidido a optimizar el rendimiento colectivo antes que sostener la continuidad de nombres individuales.

El encuentro se perfila como un desafío donde la experiencia, la recuperación física y la táctica serán determinantes para que River consiga su objetivo de avanzar a las semifinales del Torneo Apertura. Cada decisión tomada por Coudet, desde la convocatoria hasta el manejo de los descansos, resalta su visión estratégica y control del equipo en momentos de alta presión.