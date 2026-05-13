Racing y River buscan las últimas plazas a semifinales del Torneo Apertura: a qué hora juegan

La jornada de este miércoles marcará el cierre de los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino. Los encuentros entre Rosario Central y Racing, por un lado, y River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por el otro, terminarán de definir a los equipos que avanzarán a las semifinales del certamen.

La competencia entra así en una etapa decisiva, ya que luego de estos cruces quedarán establecidos los cuatro semifinalistas que buscarán alcanzar la gran final programada en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba.

Los dos encuentros presentan escenarios de alta expectativa por el peso de los protagonistas y por el objetivo común de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario del fútbol argentino.

Rosario Central y Racing abren la jornada

El primero de los partidos tendrá lugar desde las 18:45, cuando Rosario Central reciba a Racing en un duelo que podrá verse a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El conjunto rosarino, dirigido por Jorge Almirón, presentará una formación integrada por:

Jeremías Ledesma.

Emanuel Coronel.

Ignacio Ovando.

Gastón Ávila.

Agustín Sández.

Franco Ibarra.

Vicente Pizarro.

Enzo Giménez.

Guillermo Fernández.

Ángel Di María.

Enzo Copetti.

En el banco y como conductor táctico estará Jorge Almirón, quien apostará por una alineación con experiencia y nombres de peso ofensivo para intentar quedarse con la clasificación.

Por el lado de Racing, el entrenador Gustavo Costas dispondrá el siguiente equipo:

Facundo Cambeses.

Marcos Rojo.

Santiago Sosa.

Marco Di Césare.

Gabriel Rojas.

Bruno Zuculini.

Matías Zaracho.

Gastón Martirena.

Adrián Fernández.

Adrián Martínez.

Tomás Conechny.

La Academia afrontará el compromiso con una estructura que combina futbolistas de experiencia y piezas ofensivas para intentar imponerse como visitante y avanzar a la siguiente instancia del torneo.

River recibe a Gimnasia en el cierre de los cuartos de final

Más tarde, desde las 21:30, será el turno de River Plate, que jugará como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El encuentro podrá verse por TNT Sports y ESPN Premium. El conjunto riverplatense tendrá como director técnico a Eduardo Coudet y formará con:

Santiago Beltrán.

Gonzalo Montiel.

Lucas Martínez Quarta.

Lautaro Rivero.

Marcos Acuña.

Aníbal Moreno.

Fausto Vera.

Tomás Galván.

Maximiliano Meza.

Facundo Colidio.

Sebastián Driussi.

River buscará aprovechar la localía para asegurar su presencia entre los cuatro mejores equipos del campeonato y continuar en la pelea por el título.

Enfrente estará Gimnasia y Esgrima La Plata, conducido técnicamente por Ariel Pereyra, que saldrá a la cancha con:

Nelson Insfrán.

Pedro Silva.

Renzo Giampaoli.

Germán Conti.

Alexis Steimbach.

Mateo Seoane.

Augusto Max.

Ignacio Miramón.

Ignacio Fernández.

Agustín Auzmendi.

Marcelo Torres.

El conjunto platense intentará dar el golpe en condición de visitante y meterse en semifinales frente a uno de los equipos con mayor protagonismo del fútbol argentino.

La expectativa por la definición del Torneo Apertura

Con estos dos encuentros, el Torneo Apertura terminará de configurar su cuadro semifinal y comenzará a delinear el camino hacia la definición en Córdoba. La programación de este miércoles concentra la atención del fútbol argentino, ya que estarán en juego las últimas plazas disponibles para continuar en la lucha por el campeonato.

La presencia de futbolistas de trayectoria, entrenadores reconocidos y equipos históricos del país le aporta un marco especial a una jornada decisiva que definirá quiénes seguirán en carrera hacia la final en el estadio Mario Alberto Kempes.